У родичів та колег померлого водія «швидкої» з Волині виявили коронавірус
Сьогодні, 18:43
Члени сім’ї померлого водія швидкої допомоги зі Старовижівського району захворіли на COVID-19. Також позитивні тести на коронавірус у двох санітарок, які працювали з покійним.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.
З його слів, захворіли дочка та дружина покійного водія швидкої допомоги.
«Вони перебувають вдома на самоізоляції. Також кажуть, що захворіла і внучка померлого. Окрім того, позитивні тести отримали дві санітарки, які працювали з водієм «швидкої», – зазначив Володимир Шмаль.
Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався коронавірусом. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже наступного дня чоловік помер.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.
З його слів, захворіли дочка та дружина покійного водія швидкої допомоги.
«Вони перебувають вдома на самоізоляції. Також кажуть, що захворіла і внучка померлого. Окрім того, позитивні тести отримали дві санітарки, які працювали з водієм «швидкої», – зазначив Володимир Шмаль.
Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався коронавірусом. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже наступного дня чоловік помер.
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