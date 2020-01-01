У родичів та колег померлого водія «швидкої» з Волині виявили коронавірус





Про це Інформаційному агентству Володимир Шмаль.



З його слів, захворіли дочка та дружина покійного водія швидкої допомоги.



«Вони перебувають вдома на самоізоляції. Також кажуть, що захворіла і внучка померлого. Окрім того, позитивні тести отримали дві санітарки, які працювали з водієм «швидкої», – зазначив Володимир Шмаль.



Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався коронавірусом. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже наступного дня чоловік помер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Члени сім’ї померлого водія швидкої допомоги зі Старовижівського району захворіли на COVID-19. Також позитивні тести на коронавірус у двох санітарок, які працювали з покійним.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел. Інформацію в коментарі виданню підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»З його слів, захворіли дочка та дружина покійного водія швидкої допомоги.«Вони перебувають вдома на самоізоляції. Також кажуть, що захворіла і внучка померлого. Окрім того, позитивні тести отримали дві санітарки, які працювали з водієм «швидкої», – зазначив Володимир Шмаль.Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працюєПопередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже

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