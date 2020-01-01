На Волині – три нові підтверджені випадки COVID-19





Про це повідомляє пресслужба



Як з’ясували, 3 тести із пройдених – позитивні. Серед уражених вірусною інфекцією є 1 особа з району та 2 з міста Володимира-Волинського.



Нагадаємо, що попередньо захворювання коронавірусом підтвердили у 42-річної жительки Володимир-Волинського району.



"Просимо мешканців міста максимально ізолюватися і залишатися вдома. Без крайньої необхідності не виходьте на вулицю, чітко дотримуйтеся рекомендацій лікарів, відповідально ставтеся до всіх карантинних заходів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким!", - зазначили у мерії Володимира.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 квітня, стало відомо про результати проведення обстежень методом ПЛР-діагностики контактних осіб хворої коронавірусом мешканки Володимир-Волинського району.Про це повідомляє пресслужба міськради. Як з’ясували, 3 тести із пройдених – позитивні. Серед уражених вірусною інфекцією є 1 особа з району та 2 з міста Володимира-Волинського.Нагадаємо, що попередньо захворювання"Просимо мешканців міста максимально ізолюватися і залишатися вдома. Без крайньої необхідності не виходьте на вулицю, чітко дотримуйтеся рекомендацій лікарів, відповідально ставтеся до всіх карантинних заходів. Усе це у сукупності – збереже життя вам, вашим рідним і близьким!", - зазначили у мерії Володимира.

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