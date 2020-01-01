На Волині – перше одужання від коронавірусу

захворіла на коронавірус, одужала.



Про це



Серед 26 волинян, у яких на ранок 6 квітня лабораторно підтвердили COVID-19, двоє дітей віком до 7 років. Повідомляють, дівчинка, яка першою в області захворіла коронавірусом, почувається добре. За підсумками лікування, перший тест на наявність вірусу – негативний, результати другого сьогодні підтвердили відсутність вірусу.



Також випадки інфікування волинян коронавірусом зафіксовані в Луцьку, Старовижівськькому, Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, Ківерцівському та Рожищенському районах.



У 9-ти захворілих осіб діагноз встановили при зверненні за медичною допомогою, у решти 17-ти – ознаки хвороби виявлені у ході проведення епідеміологічного розслідування у вогнищах обстеження осіб, котрі могли контактувати із хворими на COVID-19.



Під медичним наглядом на самоізоляції знаходиться 86 осіб із числа контактних і підозрілих на коронавірус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинка із Гірки Полонки, яка першою в області, одужала.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської облдержадміністрації.Серед 26 волинян, у яких на ранок 6 квітня лабораторно підтвердили COVID-19, двоє дітей віком до 7 років. Повідомляють, дівчинка, яка першою в області захворіла коронавірусом, почувається добре. За підсумками лікування, перший тест на наявність вірусу – негативний, результати другого сьогодні підтвердили відсутність вірусу.Також випадки інфікування волинян коронавірусом зафіксовані в Луцьку, Старовижівськькому, Луцькому, Горохівському, Володимир-Волинському, Ківерцівському та Рожищенському районах.У 9-ти захворілих осіб діагноз встановили при зверненні за медичною допомогою, у решти 17-ти – ознаки хвороби виявлені у ході проведення епідеміологічного розслідування у вогнищах обстеження осіб, котрі могли контактувати із хворими на COVID-19.Під медичним наглядом на самоізоляції знаходиться 86 осіб із числа контактних і підозрілих на коронавірус.

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