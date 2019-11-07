Біля волинського вишу невідомі викрали скульптуру кликуна





Про це



"Щоразу хочеться вірити, що всі труднощі, які нам доводиться разом проходити, мають робити кожного кращим і добрішим, але, як бачимо, не всіх... Люди, що ще вам потрібно для того, щоб зрозуміти: час змінюватись!", - йдеться у дописі.



Зазначимо, що це вже не перша крадіжка скульптур.



Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо крадіжки, просять телефонувати 102 або повідомити в управління туризму та промоції міста Луцької міської ради (тел. 777 956, 777 924), начальник управління: Катерина Теліпська (тел. 050 202 81 88).



Нагадаємо, на початку вересня минулого року





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля головного корпусу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки вирвали скульптуру луцького кликуна разом з кріпленням.Про це інформує Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради на сторінці у Facebook."Щоразу хочеться вірити, що всі труднощі, які нам доводиться разом проходити, мають робити кожного кращим і добрішим, але, як бачимо, не всіх... Люди, що ще вам потрібно для того, щоб зрозуміти: час змінюватись!", - йдеться у дописі.Зазначимо, що це вже не перша крадіжка скульптур.Якщо комусь відома будь-яка інформація щодо крадіжки, просять телефонуватиабо повідомити в управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, начальник управління:Нагадаємо, на початку вересня минулого року біля головного корпусу СНУ імені Лесі Українки встановили мініатюрну скульптуру — кликуна Книжко.

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