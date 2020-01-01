7 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження засновник луцької ІТ-компанії "Ідейл" Вадим Махомед (на фото).
Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук.
Іменинники цього дня – Тихін, Ганна, Василь, Гаврило.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні – свято Благовіщення. У цей день Ангел Господній доніс Марії благу звістку про народження Сина Свого Ісуса. Рівно через 9 місяців – 7 січня – відзначають Різдво Христове.
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Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич та депутат Луцької міської ради Євгеній Ткачук.
Іменинники цього дня – Тихін, Ганна, Василь, Гаврило.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Сьогодні – свято Благовіщення. У цей день Ангел Господній доніс Марії благу звістку про народження Сина Свого Ісуса. Рівно через 9 місяців – 7 січня – відзначають Різдво Христове.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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