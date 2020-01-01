В українських сховищах лишився рекордний запас «зимового» газу





Це один із найвищих за 10 років показників на кінець березня.Про це повідомляє



"На 31 березня в українських ПСГ зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу. Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років. Так, рік тому, станом 31 березня 2019 року, в ПСГ України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 млрд кубометрів", - розповіли в Укртрансгазі.



При цьому 1,6 млрд кубометрів газу нині знаходяться в режимі «митний склад» (1 095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.



Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлений низкою чинників, зокрема, високим рівнем накопичення газу в сховищах і низьким відбором через теплу зиму.



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Укртрансгаз також нагадав, що початок сезону закачуван

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 31 березня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалося 15,9 млрд кубометрів газу.Це один із найвищих за 10 років показників на кінець березня.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на пресслужбу АТ "Укртрансгаз", яке є оператором українських газосховищ."На 31 березня в українських ПСГ зберігається 15,9 млрд кубометрів природнього газу. Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні 10 років. Так, рік тому, станом 31 березня 2019 року, в ПСГ України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 млрд кубометрів", - розповіли в Укртрансгазі.При цьому 1,6 млрд кубометрів газу нині знаходяться в режимі «митний склад» (1 095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлений низкою чинників, зокрема, високим рівнем накопичення газу в сховищах і низьким відбором через теплу зиму.Читайте також: Укртрансгаз готує підземні сховища до закачуванняУкртрансгаз також нагадав, що початок сезону закачуван

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