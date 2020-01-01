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Українців рідше інформуватимуть про кількість хворих на коронавірус

Українців рідше інформуватимуть про кількість хворих на коронавірус
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я інформуватиме українців про ситуацію із захворюванням на коронавірус рідше.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров`я у фейсбуці.

"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше інформацію про кількість хворих оновлювали двічі на день.


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Теги: коронавірус, Україна
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