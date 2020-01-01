Українців рідше інформуватимуть про кількість хворих на коронавірус

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я інформуватиме українців про ситуацію із захворюванням на коронавірус рідше.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру громадського здоров`я у фейсбуці."Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності на COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", - йдеться у повідомленні.Як відомо, раніше інформацію про кількість хворих оновлювали двічі на день.