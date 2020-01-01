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Понад 2 мільйони українців користуються електронними документами

Понад 2 мільйони українців користуються електронними документами
Додаток "Дія", держава у смартфоні, за два місяці вже завантажили понад 2 млн українців.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Мобільний застосунок Дія завантажили вже понад 2 млн українців. Ми запустили Дію два місяці тому, і за цей час існування застосунку: 2 025,611 – унікальних користувачів, 1 651,808 – авторизованих користувачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у застосунку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський та вже скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.

Нагадаємо, на порталі “Дія” можна стати ФОПом за 10 хвилин не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму розміром у 12 рядків.

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Теги: Дія, е-документи
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