Понад 2 мільйони українців користуються електронними документами





Про це повідомляє



"Мобільний застосунок Дія завантажили вже понад 2 млн українців. Ми запустили Дію два місяці тому, і за цей час існування застосунку: 2 025,611 – унікальних користувачів, 1 651,808 – авторизованих користувачів", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі у застосунку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський та вже скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.



Нагадаємо, на порталі “Дія” можна стати ФОПом за 10 хвилин не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму розміром у 12 рядків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Додаток "Дія", держава у смартфоні, за два місяці вже завантажили понад 2 млн українців.Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство цифрової трансформації."Мобільний застосунок Дія завантажили вже понад 2 млн українців. Ми запустили Дію два місяці тому, і за цей час існування застосунку: 2 025,611 – унікальних користувачів, 1 651,808 – авторизованих користувачів", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що наразі у застосунку доступні електронне посвідчення водія та техпаспорт. А також тестується е-студентський та вже скоро буде запущено бета-тестування цифрових паспортів.Нагадаємо, на порталі “Дія” можна стати ФОПом за 10 хвилин не виходячи з дому. Для цього необхідно заповнити форму розміром у 12 рядків.

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