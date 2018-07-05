На Сумщині рибалки возили в багажнику труп товариша





Попередньо встановили, що троє місцевих жителів зранку поїхали на риболовлю до озера поблизу села Вільшана. Там між ними виникла сварка, під час якої двоє побили третього, повідомила прессекретар обласної прокуратури Наталя Науменко, - пише

"Поліцейські на території Недригайлівського району зупинили ВАЗ 2107, у салоні якого були водій та пасажир, а в багажнику - закривавлений труп. З'ясувалося, його побили під час сварки. Щоб уникнути покарання, чоловіки поклали тіло мертвого у багажник ВАЗ 2109 та планували вивезти в безлюдне місце, щоб закопати", - сказано в повідомленні.



Дорогою автівка застрягла, їм довелось знайти іншу. Перемістивши труп із ВАЗ 2109 у ВАЗ 2107, чоловіки вирушили до визначеного місця. Однак доїхати не встигли.



Слідчі дії тривають. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині поліцейські затримали двох 38-річних чоловіків, які перевозили в багажнику авто труп 46-річного товариша.Попередньо встановили, що троє місцевих жителів зранку поїхали на риболовлю до озера поблизу села Вільшана. Там між ними виникла сварка, під час якої двоє побили третього, повідомила прессекретар обласної прокуратури Наталя Науменко, - пише Газета ua.

"Поліцейські на території Недригайлівського району зупинили ВАЗ 2107, у салоні якого були водій та пасажир, а в багажнику - закривавлений труп. З'ясувалося, його побили під час сварки. Щоб уникнути покарання, чоловіки поклали тіло мертвого у багажник ВАЗ 2109 та планували вивезти в безлюдне місце, щоб закопати", - сказано в повідомленні.Дорогою автівка застрягла, їм довелось знайти іншу. Перемістивши труп із ВАЗ 2109 у ВАЗ 2107, чоловіки вирушили до визначеного місця. Однак доїхати не встигли.Слідчі дії тривають. Поліцейські відкрили кримінальне провадження.

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