Хворий на коронавірус прем'єр-міністр Британії - в реанімації
Сьогодні, 04:20
Стан здоров'я прем'єра Великобританії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, різко погіршився
55-річного прем'єра перевели у відділення реанімації, повідомляє "Газета ua".
Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса 5 квітня, розташовану всього в декількох хвилинах ходьби від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.
За інформацією британських ЗМІ, Джонсона відразу ж після прибуття в лікарню підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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55-річного прем'єра перевели у відділення реанімації, повідомляє "Газета ua".
Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса 5 квітня, розташовану всього в декількох хвилинах ходьби від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.
За інформацією британських ЗМІ, Джонсона відразу ж після прибуття в лікарню підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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