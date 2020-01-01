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Хворий на коронавірус прем'єр-міністр Британії - в реанімації

Хворий на коронавірус прем'єр-міністр Британії - в реанімації
Стан здоров'я прем'єра Великобританії Бориса Джонсона, який заразився коронавірусом, різко погіршився

55-річного прем'єра перевели у відділення реанімації, повідомляє "Газета ua".

Джонсона поклали в лікарню Святого Томаса 5 квітня, розташовану всього в декількох хвилинах ходьби від резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, 10.

За інформацією британських ЗМІ, Джонсона відразу ж після прибуття в лікарню підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

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Теги: коронавірус
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