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Через махінації директора комунального підприємства Луцьк недоотримав понад 280 тисяч

Через махінації директора комунального підприємства Луцьк недоотримав понад 280 тисяч
На Волині повідомили про підозру директору комунального підприємства, через незаконні дії якого в бюджет не надійшло понад 280 тисяч гривень.

Чоловіка підозрюють у використанні завідомо підробленого документа та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, - повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

У березні 2019 року посадовець уклав із суб’єктами господарювання договір про надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і, допомагаючи їм уникнути витрат на пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, надав своїм підлеглим державним реєстраторам підроблені документи, на підставі яких вони внесли до державних реєстрів зміни щодо цільового призначення двох об’єктів нерухомості.

У серпні 2019 року, аби приховати свої злочинні дії, керівник підприємства у той же спосіб ще раз вносив зміни до реєстрів, використовуючи цього разу уже інші, але так само підроблені офіційні документи.

Через такі дії посадовця бюджет Луцької міської ради недоодержав 284 тис грн коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

Нині директору комунального підприємства повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 , ч.2 ст. 364 КК України.

Триває досудове розслідування.

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Теги: гроші, кримінал, Луцьк
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