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Лучани скаржаться на сміття під одним із мостів. ФОТО

Лучани скаржаться на сміття під одним із мостів. ФОТО
Жителі Луцька скаржаться на розкидане сміття під мостом на проспекті Перемоги.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Антон Бондарук.

"Вздовж огорожі Автостоянки №2 "Волинської спілки автомобілістів" на просп. Перемоги розкидане побутове сміття, що абсолютно не прикрашає наше місто", - йдеться у повідомленні.

Також чоловік поскаржився на те, що вздовж огорожі проїжджа частина засмічена пилом та опалим гіллям, що створює перешкоди в русі автомобілів та велосипедистів.


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Теги: Луцьк, Відкрите місто
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