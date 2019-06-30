Лучани скаржаться на сміття під одним із мостів. ФОТО





Про це на платформі "Відкрите місто" написав Антон Бондарук.



"Вздовж огорожі Автостоянки №2 "Волинської спілки автомобілістів" на просп. Перемоги розкидане побутове сміття, що абсолютно не прикрашає наше місто", - йдеться у повідомленні.



Також чоловік поскаржився на те, що вздовж огорожі проїжджа частина засмічена пилом та опалим гіллям, що створює перешкоди в русі автомобілів та велосипедистів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Луцька скаржаться на розкидане сміття під мостом на проспекті Перемоги.Про це на платформі "Відкрите місто" написав"Вздовж огорожі Автостоянки №2 "Волинської спілки автомобілістів" на просп. Перемоги розкидане побутове сміття, що абсолютно не прикрашає наше місто", - йдеться у повідомленні.Також чоловік поскаржився на те, що вздовж огорожі проїжджа частина засмічена пилом та опалим гіллям, що створює перешкоди в русі автомобілів та велосипедистів.

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