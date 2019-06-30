Лучани скаржаться на сміття під одним із мостів. ФОТО
Сьогодні, 05:22
Жителі Луцька скаржаться на розкидане сміття під мостом на проспекті Перемоги.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Антон Бондарук.
"Вздовж огорожі Автостоянки №2 "Волинської спілки автомобілістів" на просп. Перемоги розкидане побутове сміття, що абсолютно не прикрашає наше місто", - йдеться у повідомленні.
Також чоловік поскаржився на те, що вздовж огорожі проїжджа частина засмічена пилом та опалим гіллям, що створює перешкоди в русі автомобілів та велосипедистів.
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Антон Бондарук.
"Вздовж огорожі Автостоянки №2 "Волинської спілки автомобілістів" на просп. Перемоги розкидане побутове сміття, що абсолютно не прикрашає наше місто", - йдеться у повідомленні.
Також чоловік поскаржився на те, що вздовж огорожі проїжджа частина засмічена пилом та опалим гіллям, що створює перешкоди в русі автомобілів та велосипедистів.
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