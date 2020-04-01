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Українець став найкращим іноземним випускником Королівської академії Британії

Українець став найкращим іноземним випускником Королівської академії Британії
Курсант Військової академії міста Одеси Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Facebook-сторінку посольства Британії в Україні

Цьогоріч Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.

У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

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Теги: Україна
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