Українець став найкращим іноземним випускником Королівської академії Британії





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Цьогоріч Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.



Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.



У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.



Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

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