Українець став найкращим іноземним випускником Королівської академії Британії
Сьогодні, 06:12
Курсант Військової академії міста Одеси Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Facebook-сторінку посольства Британії в Україні
Цьогоріч Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.
Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.
У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.
Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Facebook-сторінку посольства Британії в Україні
Цьогоріч Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.
Він представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу.
У 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.
Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу. Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.
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