Минулоріч на Волині виловили на 15% менше риби, ніж у 2018-му





Про це йдеться у повідомленні управління статистики у Волинській області.



Так, у 2019 році обсяг вилову риби підприємствами та фізичними особами підприємцями, для яких рибництво є основним видом діяльності, становив 455,1 тонни.



Такий показник на 15,2% менше, ніж у 2018 році.



Середня ціна добутих біоресурсів становила 48,9 гривень за кілограм.

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