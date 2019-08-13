Минулоріч на Волині виловили на 15% менше риби, ніж у 2018-му
Сьогодні, 07:33
Повідомили, скільки водних ресурсів на Волині виловили у 2019 році.
Про це йдеться у повідомленні управління статистики у Волинській області.
Так, у 2019 році обсяг вилову риби підприємствами та фізичними особами підприємцями, для яких рибництво є основним видом діяльності, становив 455,1 тонни.
Такий показник на 15,2% менше, ніж у 2018 році.
Середня ціна добутих біоресурсів становила 48,9 гривень за кілограм.
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Про це йдеться у повідомленні управління статистики у Волинській області.
Так, у 2019 році обсяг вилову риби підприємствами та фізичними особами підприємцями, для яких рибництво є основним видом діяльності, становив 455,1 тонни.
Такий показник на 15,2% менше, ніж у 2018 році.
Середня ціна добутих біоресурсів становила 48,9 гривень за кілограм.
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