За напрямком Рожище – Луцьк будуть курсувати «медичні» рейси

Через заборону курсування маршруток виникла необхідність доїзду до місця праці медикам з Рожища до Луцька.Аби вирішити цю проблему, Рожищенська міська рада виділила кошти відділу освіти та молоді Рожищенської РДА для придбання пального та відшкодування витрат на спецобробку автомобільного транспорту, який вони надають, задля перевезення медпрацівників до робочих місць та додому, повідомляють на сайті міськради.Відтак, з вівторка, 7 квітня, впроваджується курсування автобуса за маршрутом «Рожище-Луцьк».Автобус буде їхати за таким маршрутом:автостанція м. Рожище (вул. Героїв УПА, 15) – вул. Мазепи, 160 – с. Копачівка - с.Княгининок – с.Милуші – с. Зміїнець – м.Луцьк, вул. Ковельська – вул. Глушець – вул. Паркова – вул. Винниченка – вул. Перемоги – вул. Соборності – вул. Молоді – вул. Відродження (Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання) - м. Луцьк, вул. Волі, 66 (кінцева зупинка - поліклініка № 1 КП «Луцька міська клінічна лікарня»).Щоденно автобус курсуватиме за графіком:- 07 год. 00 хв. від’їзд з автовокзалу м. Рожище;- 16 год. 30 хв. від’їзд в зворотному напрямку з кінцевої зупинки.Право проїзду в автобусі мають виключно працівники медичних установ. Для посадки в автобус медичні працівники повинні мати при собі засоби особистого захисту та посвідчення видані медичним закладом.Фото ілюстративне