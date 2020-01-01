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Курс валют у Луцьку на 7 квітня

Курс валют у Луцьку на 7 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.00, а продаж – 27.60.

Євро при купівлі становить – 29.00, продажу – 29.70

Курс російського рубля: купівля – 0,310, продаж – 0,365.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.01, продаж – 6.52.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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