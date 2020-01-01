Лучанка розповіла, як пандемія коронавірусу змінила життя на острові Мальта





Однією з них є лучанка Олександра Містюк, яка проживає на Мальті вже понад рік. Дівчина працює барменом в одному з місцевих пабів, тож знає про ситуацію в країні посеред Середземного моря не з чуток.



Вона розповіла



– Саш, коли на Мальті розпочався карантин?



– Карантин розпочався 18 березня, 17 березня був останній робочий день. Усі бари, ресторани і готелі повністю зачинені. Відчинені лише продуктові магазини та аптеки. Якщо в готелях були туристи, то вони могли залишитися до кінця відпустки, але готель не приймав нових людей. Зараз зовсім не працюють магазини одягу, аксесуарів, косметики. Навіть банки на Мальті не працюють, є лише банкомати. Держустанови працюють, але зачинені для відвідувачів. Наприклад, мені зараз потрібно поновити документи, але я не можу цього зробити. Мені сказали, що на цьому етапі все заморозили, але ці документи, що в мене є, – дійсні, проте поновити їх зараз не можна. Як тільки карантин завершиться, тоді почнуть поновлювати документи.



– Як до карантину поставилися місцеві, є паніка?



Насправді мальтійці – великі молодці, вони стараються допомагати одне одному. Зараз роблять волонтерську допомогу, привозять старшим людям продукти, ходять для них в магазини. Поряд з нами є крамниця, власник якої – мальтієць. Він дуже за всіх піклується, може навіть замовити певні продукти, аби ми ніде не ходили зайвий раз. Працівники магазинів потрапляють у категорію ризику, адже в будь-якому разі вони контактують з людьми. Проте вони дуже толерантно і по-доброму ставляться до всіх. Коли на Мальті оголосили карантин, всі люди сховалися в домівки. Ввечері ти фактично нікого не побачиш на вулиці. Ми з моїм хлопцем живемо в Буджиббі, тут вдень ще можна побачити кілька людей, але мальтійці відповідально ставляться до карантину.



Навіть власник квартири, яку ми орендуємо, знизив нам плату з 900 до 700 євро, сказавши, що хоче нам допомогти у важкий період. Я знаю, що дуже багато мальтійців так зробили. Наприклад, мій начальник, власник пабу, платить за оренду приміщення 700 євро. Оскільки паб зачинився, то він платить лише 200-300 євро на місяць.



– Чи є в магазинах дефіцит товарів? Ціни змінилися?



Ні, всього вистачає, ціни не змінилися. Коли тут почали дізнаватися, що відбувається в Китаї, тоді люди почали трішки панікувати, і тоді в маркетах були порожні полиці. Це було лише спочатку, але потім люди заспокоїлися.



– Як на острові відбуваються богослужіння та навчання у школах?



Церкви проводять служби онлайн. Щодо навчання у школах, то в школярів також карантин, але, як я знаю, в них є навчальний процес удома. Тобто вони мають певні завдання, які, очевидно, курують онлайн.



– Чи їздить громадський транспорт?



Громадський транспорт працює, але водій решту не видає. Ти маєш класти в коробку копійки – тоді тобі видають талон. В автобусі також потрібно тримати дистанцію, але зараз у них їздить не надто багато мальтійців, оскільки всі бояться.



– Кордони закрили відразу, чи туристи могли вилетіти з острова?



Спочатку закрили рейси, які літають на Мальту, а через тиждень закрили рейси на виліт. Цей тиждень залишили, аби всі охочі могли покинути острів.



Якщо виходити на вулицю, то не можна бути в компанії більшій, ніж три людини. Дистанція між людьми має бути два метри. Тут за порушення правил карантину є штрафи: спочатку була тисяча євро, а потім його підвищили до трьох тисяч. Порушенням вважається, якщо людина перебуває вдома на двотижневій обсервації, але вийшла на вулицю. Так само порушенням є робота закладів чи магазинів не першої необхідності.



У нас немає такого, що потрібно ходити в масці, але більше, ніж троє-п’ятеро людей в магазин зайти не можуть. Багато магазинів зачинилися зовсім, працює лише прилавок, який виходить на вулицю.



Скільки іноземців покинули Мальту, зокрема українців?



Дуже багато. В основному на острові залишилися іноземці, які тут живуть постійно. Тобто ті, які приїхали сюди на пів року чи три місяці, повиїжджали. На Мальті постійно є близько мільйона туристів. Зараз нікого немає, Мальта дуже спорожніла.



Як на острові діють, коли виявляють в людини захворювання? Чи іноземців відправляли на обсервацію?



Якщо ти відчуваєш, що в тебе є симптоми коронавірусу, то маєш сидіти вдома і нікуди не виходити. Тут є спеціальний номер гарячої лінії. Після дзвінка до тебе виїжджає група швидкої допомоги, і вони одразу на місці тебе тестують. Якщо виявляють коронавірус, то лікарі можуть госпіталізувати хворого або посадити на карантин.



Ще коли аеропорт не був закритий, на Мальту прилетів наш товариш з Угорщини. Його посадили на двотижневий карантин вдома. Його співмешканці також були на карантині. Всі вони перебували два тижні вдома і справді нікуди не виходили, адже на вулиці їх могли перевірити в будь-який момент. Перед цим періодом вони лише один раз виходили в магазин, аби скупитися.



Насправді в медичному секторі Мальта працює дуже добре, тут вистачає тестів. До того ж, мальтійці зрозуміли, що тестування потребує дуже багато часу. Тому зараз вони закупили медичний апарат, який може протестувати за день близько 800 людей. Я знаю, що Мальту визнали одним з прикладів того, як боротися з коронавірусом.



Ось, наприклад, ти залишилася на Мальті. Як саме іноземці можуть отримати допомогу, якщо вони захворіли?



У мене були друзі, які жили тут від зарплати до зарплати. Вони приїхали на короткий період часу. Перед карантином вони всі поїхали додому, адже очевидно, якщо ти працюєш на пів ставки чи не зовсім офіційно, ти не зможеш отримати якусь допомогу, в тому числі грошову. Але в будь-якому випадку є волонтерські організації, консульства, які допоможуть людям у складній ситуації.



Наприклад, ми працюємо офіційно, тому для нас медична допомога безплатна, адже ми платимо податки.



Підозрюю, що в грудні ми з колегами в пабі перехворіли на коронавірус, але знати точно не можемо. Я навіть ходила в госпіталь. Було таке враження, що горло кололо ножами. В тому місяці на моїй роботі була справді якась напасть.



Ти кажеш, що багато орендодавців допомагають орендарям. А чи змінилися загалом ціни на житло, адже Мальта – це туристична країна?



Зараз ціни на житло почали падати, адже всі знають, що на Мальті завжди є дуже багато туристів. Чимало іноземців приїжджають сюди на місяці відпустки, або ж їдуть працювати. Тобто багато квартир орендують саме іноземці. Перед карантином багато з них втекли, адже вдома значно краще відбувати карантин, їм не потрібно платити за квартиру. Тож дуже багато квартир під здавання стали порожніми.



Зараз на Мальті ухвалили закон про здавання житла. Фінанси орендодавців перевіряють значно ретельніше, ніж це було раніше. Вони мають здавати відповідні звіти, вказувати, чи живуть в їхніх квартирах люди, та платити відповідний податок. Якщо раніше орендодавці могли шахраювати з комунальними послугами, то зараз ні, адже рахунки за комунальні послуги тепер надходять орендарю. Тобто ми, наприклад, самі зможемо це контролювати. Натомість ціни на квартири дуже впали, адже на них немає попиту.



В Україні говорять про запровадження податкових канікул для підприємств під час карантину. Можливо, ти знаєш, як на Мальті допомагатимуть підприємцям?



Зараз Мальта прийняла «карантинівський» бюджет, тобто тут ухвалили низку законів, як вони допомагатимуть бізнесу, аби підприємці не збанкрутіли. Тобто вони фінансово підтримуватимуть підприємців та виплачуватимуть «карантинівські» зарплати працівникам. Допомога буде лише бізнесу, який цього потребує. Працівники, які мають повний робочий день, отримуватимуть 800 євро допомоги від держави, а працівники, які працюють на пів ставки, – 500 євро допомоги.



Ми всі люди, тому на Мальті є такі підприємства, які на початку карантину позвільняли своїх працівників, але це дуже низький відсоток бізнесу. Наприклад, мій хлопець Арон працює в казино. Місячна зарплата там коливається від тисячі до півтори тисячі євро. На роботі йому та іншим працівникам сказали, що не потрібно брати відпусток, їм просто виплачуватимуть стандартні зарплати, поки мають змогу. Тобто він і його колеги отримують ту саму зарплату, сидячи вдома.



Щоб ти собі розумів, то в казино лише одних дилерів близько сімдесяти, окрім того, є працівнику бару, адміністратори, прибиральники. Це десь 200-300 людей. Коли казино не працює, для нього це дуже великий мінус. Не звільняти людей і повністю виплачувати всі зарплати – це дуже важко в період карантину.



У Луцьку багато кафе та ресторанів працюють лише на доставку. Чи є на Мальті така практика?



На Мальті таких закладів небагато, в основному це якісь прибуткові ресторани. На острові є такі заклади, як пастицерії, тобто в них прилавок виходить на вулицю з приміщення. Там мальтійці готують пастиції – це місцева випічка. Так само в них можна придбати каву, чай та інші напої. Тобто вони як були відчинені, так і є. Багато людей купує там їжу. В нас навіть «Макдональдс» відчинений, але замовлення люди роблять на вулиці і їм виносять. Також є обмеження, що в закладі не може працювати більш як п’ятеро на зміні.



Окрім того, на Мальті є доставка таксі, тобто ти можеш зайти на сайт і подивитися, з яких ресторанів тобі можуть привезти їжу додому.



Наскільки постраждає Мальта від карантину, адже наразі вона закрита для туристів?



На Мальті протягом всього року туристичний сезон, але збитки будуть просто нереальні. Фактично зараз країна живе на своїх запасах.



На острові є місто дискотек та розваг Пачевіль. Воно приносить Мальті дуже багато прибутку. Ти не можеш уявити, але там завжди дуже багато людей перебували і витрачали гроші. Зараз місто повністю порожнє, оскільки все зачинено.



- До якого числа на острові триватиме карантин?



Дату, коли закінчиться карантин, не встановлювали. На Мальті немає такого суворого карантину, є лише певні обмеження. Проте ніхто не знає, коли відкриють аеропорт, адже не можна передбачити ситуацію надалі.



Наприклад, люди можуть бронювати квиток на травень, але через кілька днів бронь можуть зняти. На Мальті вчасно запровадили карантин, люди тут дуже відповідальні.



Ну і питання наостанок. Що ви робите на карантині?



Я думаю, ми, як і всі, не робимо нічого особливого. Дивимося фільми, граємо в настільні ігри, інколи виходимо на прогулянки, практикуємо йогу та покращуємо англійську.



Розмовляв Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ



Фото з особистого архіву Олександри МІСТЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мальта – острівна країна в Середземному морі, яка має близько 400 тисяч населення. Зазвичай на острові – від пів мільйона до мільйона туристів, але пандемія коронавірусу змінила це. Більшість іноземців покинули країну, на острові залишилися лише ті, хто має постійне місце проживання та офіційне працевлаштування.Однією з них є лучанка, яка проживає на Мальті вже понад рік. Дівчина працює барменом в одному з місцевих пабів, тож знає про ситуацію в країні посеред Середземного моря не з чуток.Вона розповіла Інформаційному агентству Волинські Новини про правила карантину на острові, як мальтійцям та іноземцям платять зарплату, чому Мальта є прикладом боротьби з COVID-19 та як позначиться на країні відсутність туристів під час карантину.– Карантин розпочався 18 березня, 17 березня був останній робочий день. Усі бари, ресторани і готелі повністю зачинені. Відчинені лише продуктові магазини та аптеки. Якщо в готелях були туристи, то вони могли залишитися до кінця відпустки, але готель не приймав нових людей. Зараз зовсім не працюють магазини одягу, аксесуарів, косметики. Навіть банки на Мальті не працюють, є лише банкомати. Держустанови працюють, але зачинені для відвідувачів. Наприклад, мені зараз потрібно поновити документи, але я не можу цього зробити. Мені сказали, що на цьому етапі все заморозили, але ці документи, що в мене є, – дійсні, проте поновити їх зараз не можна. Як тільки карантин завершиться, тоді почнуть поновлювати документи.Насправді мальтійці – великі молодці, вони стараються допомагати одне одному. Зараз роблять волонтерську допомогу, привозять старшим людям продукти, ходять для них в магазини. Поряд з нами є крамниця, власник якої – мальтієць. Він дуже за всіх піклується, може навіть замовити певні продукти, аби ми ніде не ходили зайвий раз. Працівники магазинів потрапляють у категорію ризику, адже в будь-якому разі вони контактують з людьми. Проте вони дуже толерантно і по-доброму ставляться до всіх. Коли на Мальті оголосили карантин, всі люди сховалися в домівки. Ввечері ти фактично нікого не побачиш на вулиці. Ми з моїм хлопцем живемо в Буджиббі, тут вдень ще можна побачити кілька людей, але мальтійці відповідально ставляться до карантину.Навіть власник квартири, яку ми орендуємо, знизив нам плату з 900 до 700 євро, сказавши, що хоче нам допомогти у важкий період. Я знаю, що дуже багато мальтійців так зробили. Наприклад, мій начальник, власник пабу, платить за оренду приміщення 700 євро. Оскільки паб зачинився, то він платить лише 200-300 євро на місяць.Ні, всього вистачає, ціни не змінилися. Коли тут почали дізнаватися, що відбувається в Китаї, тоді люди почали трішки панікувати, і тоді в маркетах були порожні полиці. Це було лише спочатку, але потім люди заспокоїлися.Церкви проводять служби онлайн. Щодо навчання у школах, то в школярів також карантин, але, як я знаю, в них є навчальний процес удома. Тобто вони мають певні завдання, які, очевидно, курують онлайн.Громадський транспорт працює, але водій решту не видає. Ти маєш класти в коробку копійки – тоді тобі видають талон. В автобусі також потрібно тримати дистанцію, але зараз у них їздить не надто багато мальтійців, оскільки всі бояться.Спочатку закрили рейси, які літають на Мальту, а через тиждень закрили рейси на виліт. Цей тиждень залишили, аби всі охочі могли покинути острів.Якщо виходити на вулицю, то не можна бути в компанії більшій, ніж три людини. Дистанція між людьми має бути два метри. Тут за порушення правил карантину є штрафи: спочатку була тисяча євро, а потім його підвищили до трьох тисяч. Порушенням вважається, якщо людина перебуває вдома на двотижневій обсервації, але вийшла на вулицю. Так само порушенням є робота закладів чи магазинів не першої необхідності.У нас немає такого, що потрібно ходити в масці, але більше, ніж троє-п’ятеро людей в магазин зайти не можуть. Багато магазинів зачинилися зовсім, працює лише прилавок, який виходить на вулицю.Дуже багато. В основному на острові залишилися іноземці, які тут живуть постійно. Тобто ті, які приїхали сюди на пів року чи три місяці, повиїжджали. На Мальті постійно є близько мільйона туристів. Зараз нікого немає, Мальта дуже спорожніла.Якщо ти відчуваєш, що в тебе є симптоми коронавірусу, то маєш сидіти вдома і нікуди не виходити. Тут є спеціальний номер гарячої лінії. Після дзвінка до тебе виїжджає група швидкої допомоги, і вони одразу на місці тебе тестують. Якщо виявляють коронавірус, то лікарі можуть госпіталізувати хворого або посадити на карантин.Ще коли аеропорт не був закритий, на Мальту прилетів наш товариш з Угорщини. Його посадили на двотижневий карантин вдома. Його співмешканці також були на карантині. Всі вони перебували два тижні вдома і справді нікуди не виходили, адже на вулиці їх могли перевірити в будь-який момент. Перед цим періодом вони лише один раз виходили в магазин, аби скупитися.Насправді в медичному секторі Мальта працює дуже добре, тут вистачає тестів. До того ж, мальтійці зрозуміли, що тестування потребує дуже багато часу. Тому зараз вони закупили медичний апарат, який може протестувати за день близько 800 людей. Я знаю, що Мальту визнали одним з прикладів того, як боротися з коронавірусом.У мене були друзі, які жили тут від зарплати до зарплати. Вони приїхали на короткий період часу. Перед карантином вони всі поїхали додому, адже очевидно, якщо ти працюєш на пів ставки чи не зовсім офіційно, ти не зможеш отримати якусь допомогу, в тому числі грошову. Але в будь-якому випадку є волонтерські організації, консульства, які допоможуть людям у складній ситуації.Підозрюю, що в грудні ми з колегами в пабі перехворіли на коронавірус, але знати точно не можемо. Я навіть ходила в госпіталь. Було таке враження, що горло кололо ножами. В тому місяці на моїй роботі була справді якась напасть.Зараз ціни на житло почали падати, адже всі знають, що на Мальті завжди є дуже багато туристів. Чимало іноземців приїжджають сюди на місяці відпустки, або ж їдуть працювати. Тобто багато квартир орендують саме іноземці. Перед карантином багато з них втекли, адже вдома значно краще відбувати карантин, їм не потрібно платити за квартиру. Тож дуже багато квартир під здавання стали порожніми.Зараз на Мальті ухвалили закон про здавання житла. Фінанси орендодавців перевіряють значно ретельніше, ніж це було раніше. Вони мають здавати відповідні звіти, вказувати, чи живуть в їхніх квартирах люди, та платити відповідний податок. Якщо раніше орендодавці могли шахраювати з комунальними послугами, то зараз ні, адже рахунки за комунальні послуги тепер надходять орендарю. Тобто ми, наприклад, самі зможемо це контролювати. Натомість ціни на квартири дуже впали, адже на них немає попиту.Зараз Мальта прийняла «карантинівський» бюджет, тобто тут ухвалили низку законів, як вони допомагатимуть бізнесу, аби підприємці не збанкрутіли. Тобто вони фінансово підтримуватимуть підприємців та виплачуватимуть «карантинівські» зарплати працівникам. Допомога буде лише бізнесу, який цього потребує. Працівники, які мають повний робочий день, отримуватимуть 800 євро допомоги від держави, а працівники, які працюють на пів ставки, – 500 євро допомоги.Ми всі люди, тому на Мальті є такі підприємства, які на початку карантину позвільняли своїх працівників, але це дуже низький відсоток бізнесу. Наприклад, мій хлопець Арон працює в казино. Місячна зарплата там коливається від тисячі до півтори тисячі євро. На роботі йому та іншим працівникам сказали, що не потрібно брати відпусток, їм просто виплачуватимуть стандартні зарплати, поки мають змогу. Тобто він і його колеги отримують ту саму зарплату, сидячи вдома.Щоб ти собі розумів, то в казино лише одних дилерів близько сімдесяти, окрім того, є працівнику бару, адміністратори, прибиральники. Це десь 200-300 людей. Коли казино не працює, для нього це дуже великий мінус. Не звільняти людей і повністю виплачувати всі зарплати – це дуже важко в період карантину.На Мальті таких закладів небагато, в основному це якісь прибуткові ресторани. На острові є такі заклади, як пастицерії, тобто в них прилавок виходить на вулицю з приміщення. Там мальтійці готують пастиції – це місцева випічка. Так само в них можна придбати каву, чай та інші напої. Тобто вони як були відчинені, так і є. Багато людей купує там їжу. В нас навіть «Макдональдс» відчинений, але замовлення люди роблять на вулиці і їм виносять. Також є обмеження, що в закладі не може працювати більш як п’ятеро на зміні.Окрім того, на Мальті є доставка таксі, тобто ти можеш зайти на сайт і подивитися, з яких ресторанів тобі можуть привезти їжу додому.На Мальті протягом всього року туристичний сезон, але збитки будуть просто нереальні. Фактично зараз країна живе на своїх запасах.На острові є місто дискотек та розваг Пачевіль. Воно приносить Мальті дуже багато прибутку. Ти не можеш уявити, але там завжди дуже багато людей перебували і витрачали гроші. Зараз місто повністю порожнє, оскільки все зачинено.Дату, коли закінчиться карантин, не встановлювали. На Мальті немає такого суворого карантину, є лише певні обмеження. Проте ніхто не знає, коли відкриють аеропорт, адже не можна передбачити ситуацію надалі.Наприклад, люди можуть бронювати квиток на травень, але через кілька днів бронь можуть зняти. На Мальті вчасно запровадили карантин, люди тут дуже відповідальні.Я думаю, ми, як і всі, не робимо нічого особливого. Дивимося фільми, граємо в настільні ігри, інколи виходимо на прогулянки, практикуємо йогу та покращуємо англійську.

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