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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34

В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34
В Україні зафіксували 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує МОЗ України.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 77 випадків;
▪️Волинська область — 34 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;
▪️Донецька область — 10 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 38 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;
▪️Кіровоградська область — 53 випадки;
▪️м. Київ — 253 випадки;
▪️Київська область — 97 випадків;
▪️Львівська область — 29 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 30 випадків;
▪️Полтавська область — 12 випадків;
▪️Рівненська область — 40 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 168 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 13 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 247 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна, хвороба, статистика
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