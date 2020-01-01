В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34

В Україні зафіксували 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує МОЗ України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 77 випадків;▪️Волинська область — 34 випадки;▪️Дніпропетровська область — 15 випадків;▪️Донецька область — 10 випадків;▪️Житомирська область — 11 випадків;▪️Закарпатська область — 38 випадків;▪️Запорізька область — 41 випадок;▪️Івано-Франківська область — 160 випадків;▪️Кіровоградська область — 53 випадки;▪️м. Київ — 253 випадки;▪️Київська область — 97 випадків;▪️Львівська область — 29 випадків;▪️Луганська область — 3 випадки;▪️Одеська область — 30 випадків;▪️Полтавська область — 12 випадків;▪️Рівненська область — 40 випадків;▪️Сумська область — 51 випадок;▪️Тернопільська область — 168 випадків;▪️Харківська область — 1 випадок;▪️Херсонська область — 13 випадків;▪️Хмельницька область — 10 випадків;▪️Чернівецька область — 247 випадків;▪️Черкаська область — 62 випадки;▪️Чернігівська область — 7 випадків.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.Станом на ранок 7 квітня 2020 року до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.