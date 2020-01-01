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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за останню добу зареєстрували 8 нових випадків коронавірусу

На Волині за останню добу зареєстрували 8 нових випадків коронавірусу
На Волині станом на 9:00 7 квітня зареєстрували 34 випадки COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

За останню добу зареєстрували 8 нових випадків, - інформує пресслужба Волинської обласної державної адміністрації.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хворобу виявили у:

• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Луцький район – 4 випадки,
• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;
• Горохівський район – 1 випадок;
• Рожищенський район – 1 випадок;
• Ківерцівський район – 1 випадок.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 22 особи.
Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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