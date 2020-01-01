На Волині за останню добу зареєстрували 8 нових випадків коронавірусу





За останню добу зареєстрували 8 нових випадків, - інформує пресслужба Волинської обласної державної адміністрації.



Загалом за весь період спостереження коронавірусна хворобу виявили у:



• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Луцький район – 4 випадки,

• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;

• Горохівський район – 1 випадок;

• Рожищенський район – 1 випадок;

• Ківерцівський район – 1 випадок.



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 22 особи.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 9:00 7 квітня зареєстрували 34 випадки COVID-19 лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).За останню добу зареєстрували 8 нових випадків, - інформує пресслужба Волинської обласної державної адміністрації.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хворобу виявили у:• м. Луцьк – 12 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Луцький район – 4 випадки,• Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Волидимир-Волинський район- 4 випадки;• Горохівський район – 1 випадок;• Рожищенський район – 1 випадок;• Ківерцівський район – 1 випадок.З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 22 особи.Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України». Вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19.

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