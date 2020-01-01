Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку





Про це інформує ДСНС.



О 19:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у церкві «Сіон», розташованій на вулиці Глушець у Луцьку.



О 19:46 до місця виклику уже прибув перший екіпаж вогнеборців. З’ясувалося, що у будівлі горить електричний щит, вогонь перекинувся на підлогу та меблі, пожежа супроводжувалася щільним задимленням. На місці події були зосереджені сили трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 25-ої, 1-ої та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин. Залучили 7 одиниць основної та спеціальної техніки, на місці працювали більше 20 рятувальників.



Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям пожежу вдалося ліквідувати з мінімальними збитками о 20:30. У результаті вогнем знищено 12 м2 підлоги, електричний щиток, меблі, пошкоджено стіни і стеля на площі 5 м2.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили деталі пожежі у церкві на вулиці Глушець у Луцьку, що трапилася ввечері 6 квітня.Про це інформує ДСНС.О 19:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у церкві «Сіон», розташованій на вулиці Глушець у Луцьку.О 19:46 до місця виклику уже прибув перший екіпаж вогнеборців. З’ясувалося, що у будівлі горить електричний щит, вогонь перекинувся на підлогу та меблі, пожежа супроводжувалася щільним задимленням. На місці події були зосереджені сили трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 25-ої, 1-ої та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин. Залучили 7 одиниць основної та спеціальної техніки, на місці працювали більше 20 рятувальників.Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям пожежу вдалося ліквідувати з мінімальними збитками о 20:30. У результаті вогнем знищено 12 м2 підлоги, електричний щиток, меблі, пошкоджено стіни і стеля на площі 5 м2.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію