вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку

Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку
Повідомили деталі пожежі у церкві на вулиці Глушець у Луцьку, що трапилася ввечері 6 квітня.

Про це інформує ДСНС.

О 19:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у церкві «Сіон», розташованій на вулиці Глушець у Луцьку.

О 19:46 до місця виклику уже прибув перший екіпаж вогнеборців. З’ясувалося, що у будівлі горить електричний щит, вогонь перекинувся на підлогу та меблі, пожежа супроводжувалася щільним задимленням. На місці події були зосереджені сили трьох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька – 25-ої, 1-ої та 2-ої Державних пожежно-рятувальних частин. Залучили 7 одиниць основної та спеціальної техніки, на місці працювали більше 20 рятувальників.

Завдяки оперативному реагуванню та злагодженим діям пожежу вдалося ліквідувати з мінімальними збитками о 20:30. У результаті вогнем знищено 12 м2 підлоги, електричний щиток, меблі, пошкоджено стіни і стеля на площі 5 м2.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, церква, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка розповіла, як пандемія коронавірусу змінила життя на острові Мальта
Сьогодні, 10:40
У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки
Сьогодні, 10:31
Повідомили деталі пожежі в церкві у Луцьку
Сьогодні, 10:07
На Волині за останню добу зареєстрували 8 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:56
В Україні зафіксували 1462 випадки COVID-19, на Волині – 34
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО. У Луцьку у підвалі багатоповерхівки – пожежа. ФОТО.
02 квітень, 18:25
У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО У Луцьку горить заказник «Гнідавське болото». ФОТО. ВІДЕО
25 березень, 16:00
У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину У церквах Луцька 10 випадків порушення карантину
22 березень, 19:23
Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння Під час карантину сотні лучан відвідали недільні богослужіння
22 березень, 15:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися в скруті під час карантину
Сьогодні, 11:36
 0
Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
В Угорщині автобус з українцями потрапив у аварію: багато поранених
Сьогодні, 11:06
 0
На Волині цього року у аваріях травмувалось 200 людей
Сьогодні, 10:57
 0
Лучанка розповіла, як пандемія коронавірусу змінила життя на острові Мальта
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8