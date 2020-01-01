У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки
Сьогодні, 10:31
У Рівному – перша смерть від коронавірусу. Померла працівниця дитячої бібліотеки.
Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Віталій Герман.
Жінці був 51 рік, у неї COVID-19 підтвердили 29 березня. За словами Віталія Германа, померла вона вчора, 6 квітня, близько 22-ої години. Наразі триває процес організації поховання. Зазначається, що коронавірус виявили у її чоловіка та сина. Вони знаходяться на самоізоляції. Крім того, діагностували інфекцію і у сімейної лікарки жінки.
Нагадаємо, протокол поховання передбачає, що тіла померлих від коронавірусу обробляють дезрозчином, запаковують у герметичний пакет і тоді вкладають у домовину, яку має придбати рідня.
Так, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало.
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Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Віталій Герман.
Жінці був 51 рік, у неї COVID-19 підтвердили 29 березня. За словами Віталія Германа, померла вона вчора, 6 квітня, близько 22-ої години. Наразі триває процес організації поховання. Зазначається, що коронавірус виявили у її чоловіка та сина. Вони знаходяться на самоізоляції. Крім того, діагностували інфекцію і у сімейної лікарки жінки.
Нагадаємо, протокол поховання передбачає, що тіла померлих від коронавірусу обробляють дезрозчином, запаковують у герметичний пакет і тоді вкладають у домовину, яку має придбати рідня.
Так, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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