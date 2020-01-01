У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки





Цю інформацію Віталій Герман.



Жінці був 51 рік, у неї COVID-19 підтвердили 29 березня. За словами Віталія Германа, померла вона вчора, 6 квітня, близько 22-ої години. Наразі триває процес організації поховання. Зазначається, що коронавірус виявили у її чоловіка та сина. Вони знаходяться на самоізоляції. Крім того, діагностували інфекцію і у сімейної лікарки жінки.



Нагадаємо, протокол поховання передбачає, що тіла померлих від коронавірусу обробляють дезрозчином, запаковують у герметичний пакет і тоді вкладають у домовину, яку має придбати рідня.



Так, станом на 9:00 7 квітня

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