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У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки

У Рівному від коронавірусу померла працівниця дитячої бібліотеки
У Рівному – перша смерть від коронавірусу. Померла працівниця дитячої бібліотеки.

Цю інформацію Суспільному підтвердив заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Віталій Герман.

Жінці був 51 рік, у неї COVID-19 підтвердили 29 березня. За словами Віталія Германа, померла вона вчора, 6 квітня, близько 22-ої години. Наразі триває процес організації поховання. Зазначається, що коронавірус виявили у її чоловіка та сина. Вони знаходяться на самоізоляції. Крім того, діагностували інфекцію і у сімейної лікарки жінки.

Нагадаємо, протокол поховання передбачає, що тіла померлих від коронавірусу обробляють дезрозчином, запаковують у герметичний пакет і тоді вкладають у домовину, яку має придбати рідня.

Так, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало.

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Теги: Рівне, коронавірус, смерть, жінка
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