В Угорщині автобус з українцями потрапив у аварію: багато поранених





Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Ігор Шинкарюк. Аварія трапилася на 75-му кілометрі магістралі М3, - пише



За даними чиновника, в салоні перебували 8 громадян України. Всі отримали травми: 2 – в тяжкому стані і 6 – в стабільному.



"Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", – додав Шинкарюк.



Причина ДТП та інші деталі поки невідомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 7 квітня, біля міста Будапешт в Угорщині сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації. Аварія трапилася на 75-му кілометрі магістралі М3, - пише Обозреваатель За даними чиновника, в салоні перебували 8 громадян України. Всі отримали травми: 2 – в тяжкому стані і 6 – в стабільному."Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", – додав Шинкарюк.Причина ДТП та інші деталі поки невідомі.

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