В Угорщині автобус з українцями потрапив у аварію: багато поранених
Сьогодні, 11:06
У вівторок, 7 квітня, біля міста Будапешт в Угорщині сталася ДТП за участю автобуса, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Ігор Шинкарюк. Аварія трапилася на 75-му кілометрі магістралі М3, - пише Обозреваатель.
За даними чиновника, в салоні перебували 8 громадян України. Всі отримали травми: 2 – в тяжкому стані і 6 – в стабільному.
"Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", – додав Шинкарюк.
Причина ДТП та інші деталі поки невідомі.
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник голови Закарпатської обласної держадміністрації Ігор Шинкарюк. Аварія трапилася на 75-му кілометрі магістралі М3, - пише Обозреваатель.
За даними чиновника, в салоні перебували 8 громадян України. Всі отримали травми: 2 – в тяжкому стані і 6 – в стабільному.
"Усі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", – додав Шинкарюк.
Причина ДТП та інші деталі поки невідомі.
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