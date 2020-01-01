Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО





Так, у пункт пропуску «Ягодин» вантажівку «ДАФ» спрямували на поглиблений огляд, - пише Держприкордонслужба України.



Відповідно до товарно-супровідних документів транспортним засобом в Україну з Німеччини везли гуманітарну допомогу. Однак, за результатами спільної з митниками перевірки авто, оперативна інформація підтвердилася – серед заявленого вантажу правоохоронці знайшли ще й «гуманітарну допомогу» контрабандистам, а саме – понад 300 одиниць нової побутової техніки, посуду, сантехніки та музичних інструментів.



Товар на понад 240 тисяч гривень вилучили.







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