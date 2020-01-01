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Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО

Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО
Прикордонники Луцького загону затримали контрабандний товар.

Так, у пункт пропуску «Ягодин» вантажівку «ДАФ» спрямували на поглиблений огляд, - пише Держприкордонслужба України.

Відповідно до товарно-супровідних документів транспортним засобом в Україну з Німеччини везли гуманітарну допомогу. Однак, за результатами спільної з митниками перевірки авто, оперативна інформація підтвердилася – серед заявленого вантажу правоохоронці знайшли ще й «гуманітарну допомогу» контрабандистам, а саме – понад 300 одиниць нової побутової техніки, посуду, сантехніки та музичних інструментів.

Товар на понад 240 тисяч гривень вилучили.

Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО
Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО
Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО


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Теги: гуманітарна допомога, контрабанда, Ягодин
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