Через «Ягодин» намагались провезти «гуманітарну допомогу» контрабандистам. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Прикордонники Луцького загону затримали контрабандний товар.
Так, у пункт пропуску «Ягодин» вантажівку «ДАФ» спрямували на поглиблений огляд, - пише Держприкордонслужба України.
Відповідно до товарно-супровідних документів транспортним засобом в Україну з Німеччини везли гуманітарну допомогу. Однак, за результатами спільної з митниками перевірки авто, оперативна інформація підтвердилася – серед заявленого вантажу правоохоронці знайшли ще й «гуманітарну допомогу» контрабандистам, а саме – понад 300 одиниць нової побутової техніки, посуду, сантехніки та музичних інструментів.
Товар на понад 240 тисяч гривень вилучили.
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Так, у пункт пропуску «Ягодин» вантажівку «ДАФ» спрямували на поглиблений огляд, - пише Держприкордонслужба України.
Відповідно до товарно-супровідних документів транспортним засобом в Україну з Німеччини везли гуманітарну допомогу. Однак, за результатами спільної з митниками перевірки авто, оперативна інформація підтвердилася – серед заявленого вантажу правоохоронці знайшли ще й «гуманітарну допомогу» контрабандистам, а саме – понад 300 одиниць нової побутової техніки, посуду, сантехніки та музичних інструментів.
Товар на понад 240 тисяч гривень вилучили.
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