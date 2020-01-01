Військовий капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися в скруті під час карантину

Олександр Вронський.



Військовий капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися у скруті в зв’язку з карантином, йдеться у сюжеті



З його слів, благодійністю займається декілька священників Волинської єпархії ПЦУ. Гроші на харчі переказують благодійники.



Макарони, крупи, сіль, олія, чай, печиво – це ті продукти, що входять до набору. Священник Олександр Вронський розповідає: харчі закуповує разом із матінкою, гроші на них переказують благодійники.



"Спочатку перетелефонував один із наших меценатів і запропонував, що він перерахує кошти, щоб я закупив необхідні продукти і роздавав тим людям, які попали в скрутне становище", - розповідає протоієрей Олександр Вронський.



До благодійності, яку нині координує церква, потрохи долучаються небайдужі волиняни, каже отець Олександр.



"Наприклад, сусідка запропонувала щавель, теж входить в харчовий раціон, інший чоловік привіз і додав ящик вермішелі, і люди телефонують і пропонують допомогу", - відзначив протоієрей Олександр Вронський Волонтер, капелан.



Олександр Вронський волонтерством займається сьомий рік. Він допомагає військовим. Нині, каже, для нього передова і на Волині. Отримати харчі лучани можуть, звернувшись безпосередньо до священника. Пенсіонери та люди з інвалідністю – їм допомагають найперше. Допомогу отримав пенсіонер Андрій Ковальчук, його син – ветеран АТО, пройшов Іловайський котел.



"Син не працює, перестав працювати бо ж по звільняли їх за власним бажанням, то воно доречно, спасибі церкві, що турбується", - дякує лучанин Андрій Ковальчук.



За підтримкою до отця Олександра звернулася Віра Мацюк. Жінка – інвалід 1 групи. Каже: щодня потребує засобів гігієни, медикаментів та харчів.



"Ця допомога дуже потрібна, бо з такими цінами і з такою пенсією – це для мене дуже велика підтримка", - каже Віра Мацюк.



Зі слів Олександра Вронського, розвозитиме продуктові набори до тих пір, поки на них жертвуватимуть гроші благодійники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час епідемії коронавірусу для нього відкрився другий фронт. Так про своє нинішнє волонтерство говоритьВійськовий капелан розвозить продуктові набори лучанам, які опинилися у скруті в зв’язку з карантином, йдеться у сюжеті "Суспільного" З його слів, благодійністю займається декілька священників Волинської єпархії ПЦУ. Гроші на харчі переказують благодійники.Макарони, крупи, сіль, олія, чай, печиво – це ті продукти, що входять до набору. Священник Олександр Вронський розповідає: харчі закуповує разом із матінкою, гроші на них переказують благодійники."Спочатку перетелефонував один із наших меценатів і запропонував, що він перерахує кошти, щоб я закупив необхідні продукти і роздавав тим людям, які попали в скрутне становище", - розповідає протоієрей Олександр Вронський.До благодійності, яку нині координує церква, потрохи долучаються небайдужі волиняни, каже отець Олександр."Наприклад, сусідка запропонувала щавель, теж входить в харчовий раціон, інший чоловік привіз і додав ящик вермішелі, і люди телефонують і пропонують допомогу", - відзначив протоієрей Олександр Вронський Волонтер, капелан.Олександр Вронський волонтерством займається сьомий рік. Він допомагає військовим. Нині, каже, для нього передова і на Волині. Отримати харчі лучани можуть, звернувшись безпосередньо до священника. Пенсіонери та люди з інвалідністю – їм допомагають найперше. Допомогу отримав пенсіонерйого син – ветеран АТО, пройшов Іловайський котел."Син не працює, перестав працювати бо ж по звільняли їх за власним бажанням, то воно доречно, спасибі церкві, що турбується", - дякує лучанин Андрій Ковальчук.За підтримкою до отця Олександра звернулася. Жінка – інвалід 1 групи. Каже: щодня потребує засобів гігієни, медикаментів та харчів."Ця допомога дуже потрібна, бо з такими цінами і з такою пенсією – це для мене дуже велика підтримка", - каже Віра Мацюк.Зі слів Олександра Вронського, розвозитиме продуктові набори до тих пір, поки на них жертвуватимуть гроші благодійники.

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