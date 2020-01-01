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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу

У Збройних силах України – перша смерть від коронавірусу
У Збройних силах України зафіксували першу смерть від коронавірусу – померла співробітниця військової частини в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє у Facebook командування Медичних сил ЗСУ.

" На 07.00 7 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 4 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний", - йдеться у повідомлені.

Відзначається, що померла жінка – працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області. З 20 березня вона знаходилася на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. А 27 березня її стан погіршився, була госпіталізована до лікарні м. Надвірна. Вже 30 березня її перевели до реанімаційного відділення, 6 квітня о 6:00 померла. Діагноз COVID-19 підтвердили ввечері 6 квітня.


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Теги: коронавірус, ЗСУ, смерть
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