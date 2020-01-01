Прем'єр Шмигаль прогнозує, що карантин в Україні триватиме до вересня, але його послаблять
Сьогодні, 12:00
6 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з «малою фракцією «Слуги народу» розповів, що пік епідемії коронавірусу влада чекає через два тижні, а карантин можуть почати послаблювати в середині травня.
Про це «Бабелю» розповів один з учасників зустрічі.
«Нічого втішного премʼєр не сказав. Динаміка недобра, фахівців для роботи з ШВЛ у нас мало, пік епідемії очікують через два тижні», — розповіло джерело.
За його словами, премʼєр прогнозує, що карантин, не в жорсткій формі, може тривати до вересня, але через серйозні проблеми в економіці влада сподівається, що люди зможуть почати повертатися на роботу вже у другій половині травня.
На зустрічі також обговорювали питання щодо майбутньої вступної кампанії у виші. Швидше за все, вона співпаде з карантином, й уряд повинен заздалегідь попередити абітурієнтів про терміни та умови цієї кампанії.
Нагадаємо, із 6 квітня в Україні посилили карантин — тепер зʼявлятися в громадських місцях можна тільки в масках і з документами.
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Про це «Бабелю» розповів один з учасників зустрічі.
«Нічого втішного премʼєр не сказав. Динаміка недобра, фахівців для роботи з ШВЛ у нас мало, пік епідемії очікують через два тижні», — розповіло джерело.
За його словами, премʼєр прогнозує, що карантин, не в жорсткій формі, може тривати до вересня, але через серйозні проблеми в економіці влада сподівається, що люди зможуть почати повертатися на роботу вже у другій половині травня.
На зустрічі також обговорювали питання щодо майбутньої вступної кампанії у виші. Швидше за все, вона співпаде з карантином, й уряд повинен заздалегідь попередити абітурієнтів про терміни та умови цієї кампанії.
Нагадаємо, із 6 квітня в Україні посилили карантин — тепер зʼявлятися в громадських місцях можна тільки в масках і з документами.
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