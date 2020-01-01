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Прем'єр Шмигаль прогнозує, що карантин в Україні триватиме до вересня, але його послаблять

Прем'єр Шмигаль прогнозує, що карантин в Україні триватиме до вересня, але його послаблять
6 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з «малою фракцією «Слуги народу» розповів, що пік епідемії коронавірусу влада чекає через два тижні, а карантин можуть почати послаблювати в середині травня.

Про це «Бабелю» розповів один з учасників зустрічі.

«Нічого втішного премʼєр не сказав. Динаміка недобра, фахівців для роботи з ШВЛ у нас мало, пік епідемії очікують через два тижні», — розповіло джерело.

За його словами, премʼєр прогнозує, що карантин, не в жорсткій формі, може тривати до вересня, але через серйозні проблеми в економіці влада сподівається, що люди зможуть почати повертатися на роботу вже у другій половині травня.

На зустрічі також обговорювали питання щодо майбутньої вступної кампанії у виші. Швидше за все, вона співпаде з карантином, й уряд повинен заздалегідь попередити абітурієнтів про терміни та умови цієї кампанії.

Нагадаємо, із 6 квітня в Україні посилили карантин — тепер зʼявлятися в громадських місцях можна тільки в масках і з документами.


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Теги: карантин, коронавірус, прем'єр-міністр України
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