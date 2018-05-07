Святкуйте Великдень вдома: «Zeman» запустив доставку у Луцьку під час карантину*
Сьогодні, 10:00
Незабаром Україна святкуватиме одне з головних свят року – Великдень. Щоправда, цьогоріч відзначення Пасхи через карантин буде не таким, як зазвичай: в обмеженому колі рідних та з освяченням пасок переважно в режимі онлайн.
Утім, обмеження аж ніяк не применшують сенс свята і не заважають збагачуватися духовно, допомагати ближньому, підтримувати віру в щасливе і радісне майбутнє, а також дарувати посмішки, вітаючи одне одного зі світлим святом Воскресіння.
Команда луцької ТМ «Zeman» вітає усіх вірян із Великоднем! У цей нелегкий час «Zeman» бажає, аби ваші домівки були наповнені теплом та затишком, життя – любов’ю і вдячністю, а ваші рідні завжди були здоровими! Пам’ятайте, що дрібні розчарування – лише сходинка до світлого майбутнього!
Дбаючи про здоров’я своїх покупців, ТМ «Zeman» запустила доставку у межах Луцька на період карантину, адже не секрет, що до Великодня господарі та господині купують улюблений алкоголь і готують чимало смаколиків.
Поціновувачі пива від луцької пивоварні «Zeman» за дуже демократичними цінами можуть придбати як свіженьке розливне пиво, так і пляшкове. Так, наприклад, літра традиційного світлого пива обійдеться у 25 гривень, дві літри – у 48 гривень; літра нефільтрованого пшеничного пива вартує 27 гривень, дві літри – 52 гривні. За літру пляшкового «Жигулівського» доведеться викласти лише 25 гривень, за дві – 45 гривень; любителі напівтемного пива оцінять насичений смак «Bescheneiden», пів літри якого вартують 20 гривень.
Мінімальне замовлення – 5 літрів. Доставка замовлення до 10 літрів коштує 40 гривень, а від 10 літрів – безкоштовна. Команда «Zeman» працює в засобах індивідуального захисту, турбуючись про вашу безпеку.
Замовлення щодня із 11:00 до 19:00 можна зробити за номером: (098) 701 84 26. Доставку прийнятих замовлень здійснюють із 16:00 до 21:00.
Залишайтеся вдома, смакуйте улюблене пиво від ТМ «Zeman» і 36,6 вам!
Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
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Утім, обмеження аж ніяк не применшують сенс свята і не заважають збагачуватися духовно, допомагати ближньому, підтримувати віру в щасливе і радісне майбутнє, а також дарувати посмішки, вітаючи одне одного зі світлим святом Воскресіння.
Команда луцької ТМ «Zeman» вітає усіх вірян із Великоднем! У цей нелегкий час «Zeman» бажає, аби ваші домівки були наповнені теплом та затишком, життя – любов’ю і вдячністю, а ваші рідні завжди були здоровими! Пам’ятайте, що дрібні розчарування – лише сходинка до світлого майбутнього!
Дбаючи про здоров’я своїх покупців, ТМ «Zeman» запустила доставку у межах Луцька на період карантину, адже не секрет, що до Великодня господарі та господині купують улюблений алкоголь і готують чимало смаколиків.
Поціновувачі пива від луцької пивоварні «Zeman» за дуже демократичними цінами можуть придбати як свіженьке розливне пиво, так і пляшкове. Так, наприклад, літра традиційного світлого пива обійдеться у 25 гривень, дві літри – у 48 гривень; літра нефільтрованого пшеничного пива вартує 27 гривень, дві літри – 52 гривні. За літру пляшкового «Жигулівського» доведеться викласти лише 25 гривень, за дві – 45 гривень; любителі напівтемного пива оцінять насичений смак «Bescheneiden», пів літри якого вартують 20 гривень.
Мінімальне замовлення – 5 літрів. Доставка замовлення до 10 літрів коштує 40 гривень, а від 10 літрів – безкоштовна. Команда «Zeman» працює в засобах індивідуального захисту, турбуючись про вашу безпеку.
Замовлення щодня із 11:00 до 19:00 можна зробити за номером: (098) 701 84 26. Доставку прийнятих замовлень здійснюють із 16:00 до 21:00.
Залишайтеся вдома, смакуйте улюблене пиво від ТМ «Zeman» і 36,6 вам!
Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
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