Святкуйте Великдень вдома: «Zeman» запустив доставку у Луцьку під час карантину*

Незабаром Україна святкуватиме одне з головних свят року – Великдень. Щоправда, цьогоріч відзначення Пасхи через карантин буде не таким, як зазвичай: в обмеженому колі рідних та з освяченням пасок переважно в режимі онлайн.Утім, обмеження аж ніяк не применшують сенс свята і не заважають збагачуватися духовно, допомагати ближньому, підтримувати віру в щасливе і радісне майбутнє, а також дарувати посмішки, вітаючи одне одного зі світлим святом Воскресіння.Дбаючи про здоров’я своїх покупців,на період карантину, адже не секрет, що до Великодня господарі та господині купують улюблений алкоголь і готують чимало смаколиків.Поціновувачі пива від луцької пивоварні «Zeman» за дуже демократичними цінами можуть придбати як свіженьке розливне пиво, так і пляшкове. Так, наприклад, літра традиційного світлого пива обійдеться у 25 гривень, дві літри – у 48 гривень; літра нефільтрованого пшеничного пива вартує 27 гривень, дві літри – 52 гривні. За літру пляшкового «Жигулівського» доведеться викласти лише 25 гривень, за дві – 45 гривень; любителі напівтемного пива оцінять насичений смак «Bescheneiden», пів літри якого вартують 20 гривень.Мінімальне замовлення – 5 літрів. Доставка замовлення до 10 літрів коштує 40 гривень, а від 10 літрів –. Команда «Zeman» працює в засобах індивідуального захисту, турбуючись про вашу безпеку.Замовлення щодня із 11:00 до 19:00 можна зробити за номером:. Доставку прийнятих замовлень здійснюють із 16:00 до 21:00.