На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину та поранив чотирьох поліцейських. ФОТО

На Вінниччині поліцейські затримали озброєного чоловіка, який з власного будинку влаштував стрілянину.Так, ввечері 6 квітня у Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею та пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові, зачинився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти у їх бік, - пише ГУНП у у Вінницькій області.До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати. Аби з’ясувати усі обставини, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.52-річний правопорушник відмовився спілкуватись з працівниками поліції, а потім вийшовши на вулицю, зробив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтись та віддати зброю – не реагував, після чого зачинився у будинку, де знаходився його літній батько. Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласного главку поліції прийняло рішення про введення спецоперації з затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос, під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолету по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських отримали поранення. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника розбиттям вікна у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет.Загрози життю поранених поліцейських немає.Вилучену зброю направили на експертизу. Правопорушник під час затримання отримав поранення. Нразі він знаходиться під охороною поліції в лікарні.Слідством розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.