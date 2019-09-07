Лікар-гінеколог з Луцька розповіла про інтимне омолодження жінок





Про найпоширеніші проблеми, з якими стикаються жінки, зокрема вагінальну релаксацію і стресове нетримання сечі, вона розказала під час прямого ефіру в Instagram, - пише



Які проблеми найчастіше турбують ваших пацієнток?



Найпоширеніша проблема, з якою стикнулися пацієнтки, котрі до мене зверталися, – це синдром вагінальної релаксації у жінок, котрі народжували від одного разу і більше.



Що це означає? При статевому житті жінка не відчуває повноти охоплення м’язами піхви статевого члена. Сексуальні відчуття знижені як у жінки, так і у її партнера. Це відбувається від переростягнення жіночих м’язів.



Як можна вирішити цю проблему?



Ця проблема чудово вирішується безопераційно – лазером за три процедури з перервами між процедурами в 30-40 днів. Можливо, ми не досягнемо такого ефекту, як до пологів, але гарантуємо значно кращі відчуття як для жінки, так і для її партнера.



Які існують показання для вагінального омолодження?



Якщо ви маєте зниження сексуальних відчуттів під час статевого життя, відчуваєте, що у вас проникає багато повітря під час сексу або води під час прийняття душу, – це вже знак, що потрібно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, аби з’ясувати, чи немає у вас синдрому вагінальної релаксації.



Найпоширеніша проблема – це вагінальна релаксація. Яка наступна?



Друга проблема, яка турбує більшість жінок і яку найчастіше замовчують, – це стресове нетримання сечі. Це надзвичайно поширена проблема не тільки в Україні, а й в усьому світі.



На жаль, ми бачимо рекламу урологічних прокладок, але не помічаємо реклами профілактики та лікування нетримання сечі.



Мало жінок можуть розказати про цю проблему на прийомі в гінеколога. Досить часто це молоді активні жінки.



Що таке стресове нетримання сечі?



Це мимовільне випускання сечі при чханні, кашлі, сміху, піднятті якоїсь речі, займанні спортом. Звичайно, якщо немає ніякої патології сечового міхура, наприклад онкозахворювання, перетискання уретри сечового міхура.



Внаслідок чого може виникнути стресове нетримання сечі?



Перша причина – післяпологова травматизація. Друга – результат тяжкої фізичної праці. Третя – зміна в передменопаузальний період, коли в організмі жінки падає рівень естрогену і, відповідно, уретрі не вистачає еластичності, вона стає рухомою, а сфінктер знижує свої якості.



Як можна позбутися цієї проблеми?



Насамперед потрібно здати загальний аналіз сечі. Якщо інфекції в сечовому міхурі немає, тобто немає хронічних циститів, то цю проблему також можна вирішити лазером.



Окрім того, потрібно звернути увагу, чи немає опущення сечового міхура третього-четвертого ступенів. При першій-другій стадіях ми можемо підняти стінку й укріпити уретру, але при провисанні передньої стінки піхви з сечовим міхуром на третю-четверту ступені необхідне хірургічне втручання.



Які ще інтимні проблеми вирішує естетична гінекологія?



Передменопаузальні зміни: сухість, зменшення виділення змазки в піхві, болісні відчуття під час сексу, дряблість шкіри тощо.



Серед причин – зниження рівня жіночих гормонів, естрогенів. Унаслідок зниження естрогенів виникають сухість шкіри, випадіння волосся. У піхві також знаходиться слизова, яка стоншується, можливі навіть атрофічні кольпіти, коли за відсутності будь-якої інфекції, але за рахунок стоншення епітелію простежуються запальні зміни.



Чи є протипоказання до проведення процедур естетичної гінекології?



Так, протипоказання є. Насамперед це вагітність, ранній післяпологовий період, прийом фотосенсибілізуючих препаратів, ретиноїдів, менструація, порушення циклу в будь-якому прояві кров’янистих виділень. Якщо є якісь постійні мажучі виділення, ми спочатку вирішуємо цю проблему, а далі займаємося естетичною гінекологією.



Також серед протипоказань – автоімунні захворювання, наприклад системний червоний вовчак, склеродермія, гепатити В і С, злоякісні захворювання, онкозахворювання. Якщо вам ставили діагноз дисплазія шийки матки, процедуру можна проводити лише за умови зняття з обліку в онкодиспансері.



Звичайно, перед кожною процедурою лазерної корекції ми обов’язково беремо аналізи з шийки матки, ПАП-тест і мазок на флору на відсутність патологічної мікрофлори і запальних процесів.



Чи відразу після пологів можна позбавитися рубців?



Післяпологові рубці ми шліфуємо лазером через три-чотири місяці після пологів.



Розповім про один випадок. Жінка тривалий час узагалі не могла жити статевим життям через величезний рубець після епізіотомії. Кожен раз при статевому акті в неї були жахливі відчуття. За декілька процедур лазерної шліфовки рубця відчуття значно покращилися. Також ми провели біоревіталізацію самого післяопераційного рубця. Жінка задоволена і її чоловік – теж.



Чи можна робити інтимне омолодження жінкам, які не народжували, та тим, котрі планують народжувати?



Так, звичайно. Із профілактичною метою перед вагітністю варто зробити курс лазерної корекції, аби покращити неоколагенез і, відповідно, зменшити ризик травматизації під час пологів, імовірність епізіо- та перинеотомії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар акушер-гінеколог із 18-річним досвідом Інна Бугайчук розповіла про інтимне омолодження та застосування лазерних технологій в естетичній гінекології.Про найпоширеніші проблеми, з якими стикаються жінки, зокрема вагінальну релаксацію і стресове нетримання сечі, вона розказала під час прямого ефіру в Instagram, - пише Інформаційне агентство Волинські Новини. Найпоширеніша проблема, з якою стикнулися пацієнтки, котрі до мене зверталися, – це синдром вагінальної релаксації у жінок, котрі народжували від одного разу і більше.Що це означає? При статевому житті жінка не відчуває повноти охоплення м’язами піхви статевого члена. Сексуальні відчуття знижені як у жінки, так і у її партнера. Це відбувається від переростягнення жіночих м’язів.Ця проблема чудово вирішується безопераційно – лазером за три процедури з перервами між процедурами в 30-40 днів. Можливо, ми не досягнемо такого ефекту, як до пологів, але гарантуємо значно кращі відчуття як для жінки, так і для її партнера.Якщо ви маєте зниження сексуальних відчуттів під час статевого життя, відчуваєте, що у вас проникає багато повітря під час сексу або води під час прийняття душу, – це вже знак, що потрібно звернутися до лікаря акушера-гінеколога, аби з’ясувати, чи немає у вас синдрому вагінальної релаксації.Друга проблема, яка турбує більшість жінок і яку найчастіше замовчують, – це стресове нетримання сечі. Це надзвичайно поширена проблема не тільки в Україні, а й в усьому світі.На жаль, ми бачимо рекламу урологічних прокладок, але не помічаємо реклами профілактики та лікування нетримання сечі.Мало жінок можуть розказати про цю проблему на прийомі в гінеколога. Досить часто це молоді активні жінки.Це мимовільне випускання сечі при чханні, кашлі, сміху, піднятті якоїсь речі, займанні спортом. Звичайно, якщо немає ніякої патології сечового міхура, наприклад онкозахворювання, перетискання уретри сечового міхура.Перша причина – післяпологова травматизація. Друга – результат тяжкої фізичної праці. Третя – зміна в передменопаузальний період, коли в організмі жінки падає рівень естрогену і, відповідно, уретрі не вистачає еластичності, вона стає рухомою, а сфінктер знижує свої якості.Насамперед потрібно здати загальний аналіз сечі. Якщо інфекції в сечовому міхурі немає, тобто немає хронічних циститів, то цю проблему також можна вирішити лазером.Окрім того, потрібно звернути увагу, чи немає опущення сечового міхура третього-четвертого ступенів. При першій-другій стадіях ми можемо підняти стінку й укріпити уретру, але при провисанні передньої стінки піхви з сечовим міхуром на третю-четверту ступені необхідне хірургічне втручання.Передменопаузальні зміни: сухість, зменшення виділення змазки в піхві, болісні відчуття під час сексу, дряблість шкіри тощо.Серед причин – зниження рівня жіночих гормонів, естрогенів. Унаслідок зниження естрогенів виникають сухість шкіри, випадіння волосся. У піхві також знаходиться слизова, яка стоншується, можливі навіть атрофічні кольпіти, коли за відсутності будь-якої інфекції, але за рахунок стоншення епітелію простежуються запальні зміни.Так, протипоказання є. Насамперед це вагітність, ранній післяпологовий період, прийом фотосенсибілізуючих препаратів, ретиноїдів, менструація, порушення циклу в будь-якому прояві кров’янистих виділень. Якщо є якісь постійні мажучі виділення, ми спочатку вирішуємо цю проблему, а далі займаємося естетичною гінекологією.Також серед протипоказань – автоімунні захворювання, наприклад системний червоний вовчак, склеродермія, гепатити В і С, злоякісні захворювання, онкозахворювання. Якщо вам ставили діагноз дисплазія шийки матки, процедуру можна проводити лише за умови зняття з обліку в онкодиспансері.Звичайно, перед кожною процедурою лазерної корекції ми обов’язково беремо аналізи з шийки матки, ПАП-тест і мазок на флору на відсутність патологічної мікрофлори і запальних процесів.Післяпологові рубці ми шліфуємо лазером через три-чотири місяці після пологів.Розповім про один випадок. Жінка тривалий час узагалі не могла жити статевим життям через величезний рубець після епізіотомії. Кожен раз при статевому акті в неї були жахливі відчуття. За декілька процедур лазерної шліфовки рубця відчуття значно покращилися. Також ми провели біоревіталізацію самого післяопераційного рубця. Жінка задоволена і її чоловік – теж.Так, звичайно. Із профілактичною метою перед вагітністю варто зробити курс лазерної корекції, аби покращити неоколагенез і, відповідно, зменшити ризик травматизації під час пологів, імовірність епізіо- та перинеотомії.

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