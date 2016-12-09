У готелях Луцька селитимуть людей на обсервацію
Сьогодні, 12:40
У Луцьку будуть визначені місця для обсервації. Йдеться, найперше, про готелі, але опрацьовуються й інші варіанти.
Про це вчора, 6 квітня, обговорювали під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
На початку наради начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін проаналізував ситуацію з коронавірусом у Луцьку.
“Два пацієнти з Луцької міської лікарні з діагнозом пневмонія та з підтвердженим тестом на коронавірус були переведені до Волинської обласної інфекційної лікарні. Луцька міська клінічна лікарня - це єдиний в області багатопрофільний ургентний медичний заклад, до якого направлялися всі хворі на пневмонію або з підозрою на цю хворобу. Там пацієнтів дообстежували, а потім, відповідно до показань, направляли до інфекційної лікарні. Від сьогодні усіх таких пацієнтів направлятимуть відразу до інфекційної лікарні, або до Волинської обласної лікарні, зокрема до корпусу в Боголюби, який запрацює уже з середи”, - розповів Володимир Лотвін.
А щодо захворюваності на грип та ГРВІ, за словами Володимира Лотвіна, до сімейних лікарів вихідними днями звернувся 101 лучанин, серед них - 29 дітей. Крім того, як зазначив начальник управління охорони здоров’я, тести методом полімеразної ланцюгової реакції на перевірку коронавірусу будуть безплатними для громадян, за відповідного направлення та забору біоматеріалу.
Перший заступник міського голови Григорій Недопад наголосив, що у Волинському обласному лабораторному центрі 6 квітня перебували спеціалісти з Міністерства охорони здоров'я, які здійснювали навчання працівників центру. Що стосується тестів на коронавірус, то в Україні їх є 2,5 мільйони, тому з тестами не буде проблем. Найближчим часом очікується ще доставка з Китаю.
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Про це вчора, 6 квітня, обговорювали під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, - повідомляє пресслужба Луцької міської ради.
На початку наради начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін проаналізував ситуацію з коронавірусом у Луцьку.
“Два пацієнти з Луцької міської лікарні з діагнозом пневмонія та з підтвердженим тестом на коронавірус були переведені до Волинської обласної інфекційної лікарні. Луцька міська клінічна лікарня - це єдиний в області багатопрофільний ургентний медичний заклад, до якого направлялися всі хворі на пневмонію або з підозрою на цю хворобу. Там пацієнтів дообстежували, а потім, відповідно до показань, направляли до інфекційної лікарні. Від сьогодні усіх таких пацієнтів направлятимуть відразу до інфекційної лікарні, або до Волинської обласної лікарні, зокрема до корпусу в Боголюби, який запрацює уже з середи”, - розповів Володимир Лотвін.
А щодо захворюваності на грип та ГРВІ, за словами Володимира Лотвіна, до сімейних лікарів вихідними днями звернувся 101 лучанин, серед них - 29 дітей. Крім того, як зазначив начальник управління охорони здоров’я, тести методом полімеразної ланцюгової реакції на перевірку коронавірусу будуть безплатними для громадян, за відповідного направлення та забору біоматеріалу.
Перший заступник міського голови Григорій Недопад наголосив, що у Волинському обласному лабораторному центрі 6 квітня перебували спеціалісти з Міністерства охорони здоров'я, які здійснювали навчання працівників центру. Що стосується тестів на коронавірус, то в Україні їх є 2,5 мільйони, тому з тестами не буде проблем. Найближчим часом очікується ще доставка з Китаю.
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Коментарі 1
Як довго думають наші чиновники(чи може не мають чим думати) - накінець дійшло, що хворих на пневмонію треба зразу везти в ІНФЕКЦІЙНУ.Таким чином інфікували всю міську лікарню, наразили на небезпеку медичний персонал, який був без елементарних засобів захисту і хворих, які лікуються там.
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