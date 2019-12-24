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У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку

У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку
У Нововолинську жінка пограбувала пенсіонерку.

До поліції звернулася 84-річна місцева жителька та повідомила, що у дворі будинку її побили і пограбували. У потерпілої відібрали мобільний телефон, гаманець та продукти харчування, - пише ГУНП у Волинській області.

На місце події прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці обстежили прилеглу територію місця злочину та на одній із вулиць виявили особу, схожу за описами на нападницю.

У підозрілої жінки поліцейські виявили викрадені речі потерпілої. Зловмисницею виявилася 47-річна жителька Нововолинська, котра раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Головне фото - ілюстративне.


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Теги: пограбування, пенсіонерка, Волинь
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