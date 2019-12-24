У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку

У Нововолинську жінка пограбувала пенсіонерку.До поліції звернулася 84-річна місцева жителька та повідомила, що у дворі будинку її побили і пограбували. У потерпілої відібрали мобільний телефон, гаманець та продукти харчування, - пише ГУНП у Волинській області.На місце події прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Правоохоронці обстежили прилеглу територію місця злочину та на одній із вулиць виявили особу, схожу за описами на нападницю.У підозрілої жінки поліцейські виявили викрадені речі потерпілої. Зловмисницею виявилася 47-річна жителька Нововолинська, котра раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини.Наразі вирішують питання щодо повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.Головне фото - ілюстративне.