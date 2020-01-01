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В Україну прийде похолодання

В Україну прийде похолодання
Сьогодні на Благовіщення і завтра погода в Україні буде теплою. Проте вже на кінець тижня прийде похолодання та дощ.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, 8-го квітня стовпчики термометрів піднімуться до +15+22 градусів, найтеплішим очікується Захід, трохи свіжіше буде в Криму та Приазов'ї, +10+14 градусів. Ніч ще буде холодною, лише +1+6 градусів, подекуди можливо й до 0-2 градусів морозу.

Вітер в Україні переважатиме західних напрямків, помірний, на Півночі та Сході може бути поривчастим, часом до сильного. В усіх областях - тепла погода.

У Києві у середу передбачається сонячна тепла погода, але з рвучким вітром. Температура повітря протягом дня досягне +18, +19 градусів. Проте не забувайте, що ніч ще свіжа, +2+4 градуси.

Синоптик зазначає, 9-го квітня чудове квітневе тепло втримається, а ось 10-го квітня, у п'ятницю, в Україну прийде вологий атмосферний фронт із дощами та невеликим похолоданням.

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Теги: прогноз погоди, Україна
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