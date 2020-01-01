На Волині уже 20 медпрацівників захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:53
Станом на 10:00 7 квітня на Волині зареєстрували 34 випадки COVID-19, в тому числі два летальних. Відомо, що серед усіх зареєстрованих випадків, коронавірус виявили у 20 медичних працівників.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Серед захворілих – троє дітей віком до 7 років (Луцький район, смт. Стара Вижівка, м.Володимир-Волинський), всі інші 31 – це дорослі. У 9 хворих діагноз встановили при зверненні за медичною допомогою. 25 осіб виявили у вогнищах при обстеженні людей, котрі контактували із хворими на COVID-19.
Серед усіх зареєстрованих випадків, COVID-19 виявили у 20 медичних працівників (59%): 8 лікарів, 5 медичних сестер, 4 молодшого медичного персоналу, 1 фельдшера та 2 водіїв швидкої медичної допомоги. Летальні випадки зареєстрували серед медичних працівників (м. Луцьк та смт. Стара Вижівка), усі померлі мали хронічні супутні захворювання.
Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався коронавірусом. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже наступного дня чоловік помер.
Також у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.
Відомо, що наразі проводять протиепідемічні заходи у 22 зареєстрованих вогнищах підозрілих випадків COVID-19.
Зазначається, що вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19. На сьогодні в достатній кількості забезпечена тест-системами німецького виробництва, а також виробництва Китай (надійшли в якості гуманітарної допомоги).
Загалом, за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 422 людей.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Серед захворілих – троє дітей віком до 7 років (Луцький район, смт. Стара Вижівка, м.Володимир-Волинський), всі інші 31 – це дорослі. У 9 хворих діагноз встановили при зверненні за медичною допомогою. 25 осіб виявили у вогнищах при обстеженні людей, котрі контактували із хворими на COVID-19.
Серед усіх зареєстрованих випадків, COVID-19 виявили у 20 медичних працівників (59%): 8 лікарів, 5 медичних сестер, 4 молодшого медичного персоналу, 1 фельдшера та 2 водіїв швидкої медичної допомоги. Летальні випадки зареєстрували серед медичних працівників (м. Луцьк та смт. Стара Вижівка), усі померлі мали хронічні супутні захворювання.
Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що житель Старовижівського району, який працює водієм «швидкої», інфікувався коронавірусом. Попередньо чоловік мав контакт з родичем, який повернувся з-за кордону. На жаль, вже наступного дня чоловік помер.
Також у лікаря-гінеколога Волинської обласної клінічної лікарні, який помер 29 березня, 30 березня 2020-го року лабораторні дослідження підтвердили коронавірус.
Відомо, що наразі проводять протиепідемічні заходи у 22 зареєстрованих вогнищах підозрілих випадків COVID-19.
Зазначається, що вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить молекулярно-генетичні дослідження методом ПЛР на виявлення РНК вірусу COVID-19. На сьогодні в достатній кількості забезпечена тест-системами німецького виробництва, а також виробництва Китай (надійшли в якості гуманітарної допомоги).
Загалом, за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 422 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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