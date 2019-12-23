Через борги лучани можуть залишитися без гарячої води





Про це



"Хочемо ще раз звернутись до споживачів, які боргують за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Саме від вас залежить, чи буде влітку подаватись гаряча вода в оселі лучан", - зазначають у пресслужбі підприємства.



Додають, вчасна проплата за послугу та оплата боргів за попередні періоди дозволить розрахуватись "Луцьктеплу" за енергоносії та якісно підготуватись до опалювального сезону.



"Закликаємо виконувати свої обов’язки споживача комунальних послуг та подумати про своїх рідних, близьких та друзів, які через ваші дії можуть влітку залишитись без гарячої води", - йдеться у повідомленні.



Відтак, сплатити заборгованість з комісією 1 грн за допомогою Приват24 можна за



Оплатити поточні нарахування за допомогою Особистого Кабінету можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на березень 9 671 споживач заборгував ДКП «Луцьктепло» понад 94 мільйони гривень.Про це повідомляє підприємство на сторінці у Facebook."Хочемо ще раз звернутись до споживачів, які боргують за послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Саме від вас залежить, чи буде влітку подаватись гаряча вода в оселі лучан", - зазначають у пресслужбі підприємства.Додають, вчасна проплата за послугу та оплата боргів за попередні періоди дозволить розрахуватись "Луцьктеплу" за енергоносії та якісно підготуватись до опалювального сезону."Закликаємо виконувати свої обов’язки споживача комунальних послуг та подумати про своїх рідних, близьких та друзів, які через ваші дії можуть влітку залишитись без гарячої води", - йдеться у повідомленні.Відтак, сплатити заборгованість з комісією 1 грн за допомогою Приват24 можна за цим посиланням. Оплатити поточні нарахування за допомогою Особистого Кабінету можна тут.

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