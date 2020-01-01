Митрополит Михаїл у кафедральному соборі дарував жінкам квіти
Сьогодні, 14:55
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл дарував троянди усім дівчатам та жінкам у кафедральному соборі Святої Трійці на Всенічній напередодні Благовіщення.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Цю традицією започаткував архієрей ще декілька років тому.
"Воно пов’язане з іконою Благовіщення. На ній зображено Архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках. Саме це і надихає архіпастиря дарувати жінкам квіти", - розповіли у єпархії.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
Цю традицією започаткував архієрей ще декілька років тому.
"Воно пов’язане з іконою Благовіщення. На ній зображено Архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках. Саме це і надихає архіпастиря дарувати жінкам квіти", - розповіли у єпархії.
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Коментарі 1
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