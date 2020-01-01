Митрополит Михаїл у кафедральному соборі дарував жінкам квіти

Михаїл дарував троянди усім дівчатам та жінкам у кафедральному соборі Святої Трійці на Всенічній напередодні Благовіщення.



Про це



Цю традицією започаткував архієрей ще декілька років тому.



"Воно пов’язане з іконою Благовіщення. На ній зображено Архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках. Саме це і надихає архіпастиря дарувати жінкам квіти", - розповіли у єпархії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийдарував троянди усім дівчатам та жінкам у кафедральному соборі Святої Трійці на Всенічній напередодні Благовіщення.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.Цю традицією започаткував архієрей ще декілька років тому."Воно пов’язане з іконою Благовіщення. На ній зображено Архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках. Саме це і надихає архіпастиря дарувати жінкам квіти", - розповіли у єпархії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію