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Митрополит Михаїл у кафедральному соборі дарував жінкам квіти

Митрополит Михаїл у кафедральному соборі дарував жінкам квіти
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл дарував троянди усім дівчатам та жінкам у кафедральному соборі Святої Трійці на Всенічній напередодні Благовіщення.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.

Цю традицією започаткував архієрей ще декілька років тому.

"Воно пов’язане з іконою Благовіщення. На ній зображено Архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках. Саме це і надихає архіпастиря дарувати жінкам квіти", - розповіли у єпархії.


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Теги: Волинська єпархія, владика Михаїл, квіти
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Хоч показав приклад, як "правильно" маску носити
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