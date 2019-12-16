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Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто

Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
Раніше судимий уродженець Луцька відсидить 10 років за гратами за те, що скоїв смертельне ДТП на краденому авто.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише ІА "Конкурент".

Так, чоловік 8 вересня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з території ТОВ «Древпромсервіс», що в Рожищі, автомобіль марки Mercedes Sprinter. Згодом, кермуючи цією автівкою, він насмерть збив велосипедиста.

У підсумку суд визнав його винним у крадіжці автомобіля та у порушенні правил ДТП, що призвело до смерті потерпілого. За сукупністю вироків, йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: суд, лучанин, смертельна аварія
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