Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
Сьогодні, 18:04
Раніше судимий уродженець Луцька відсидить 10 років за гратами за те, що скоїв смертельне ДТП на краденому авто.
Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, чоловік 8 вересня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з території ТОВ «Древпромсервіс», що в Рожищі, автомобіль марки Mercedes Sprinter. Згодом, кермуючи цією автівкою, він насмерть збив велосипедиста.
У підсумку суд визнав його винним у крадіжці автомобіля та у порушенні правил ДТП, що призвело до смерті потерпілого. За сукупністю вироків, йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише ІА "Конкурент".
Так, чоловік 8 вересня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з території ТОВ «Древпромсервіс», що в Рожищі, автомобіль марки Mercedes Sprinter. Згодом, кермуючи цією автівкою, він насмерть збив велосипедиста.
У підсумку суд визнав його винним у крадіжці автомобіля та у порушенні правил ДТП, що призвело до смерті потерпілого. За сукупністю вироків, йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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