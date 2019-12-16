Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто





Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише



Так, чоловік 8 вересня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з території ТОВ «Древпромсервіс», що в Рожищі, автомобіль марки Mercedes Sprinter. Згодом, кермуючи цією автівкою, він насмерть збив велосипедиста.



У підсумку суд визнав його винним у крадіжці автомобіля та у порушенні правил ДТП, що призвело до смерті потерпілого. За сукупністю вироків, йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше судимий уродженець Луцька відсидить 10 років за гратами за те, що скоїв смертельне ДТП на краденому авто.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише ІА "Конкурент". Так, чоловік 8 вересня 2019 року, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з території ТОВ «Древпромсервіс», що в Рожищі, автомобіль марки Mercedes Sprinter. Згодом, кермуючи цією автівкою, він насмерть збив велосипедиста.У підсумку суд визнав його винним у крадіжці автомобіля та у порушенні правил ДТП, що призвело до смерті потерпілого. За сукупністю вироків, йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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