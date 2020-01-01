За минулу добу через «Ягодин» повернулося 700 людей





За останню добу через пункт пропуску «Ягодин» прикордонники пропустили 700 людей, - це Оксана Петрів.



"Через ці пункти пропуску громадяни можуть заїжджати автомобілем. Жодного пішохідного руху ні в цих пунктах пропуску, ні в решти не відбувається. До цього в нас ще працював пункт пропуску «Дольськ» для автомобільного сполучення і пункт пропуску «Пулемець» так само для автомобільного сполучення. Відсьогодні ці два пункти пропуску закриті і залишилося два. Якщо говорити від початку введення заходів карантину, то, наприклад, через пункт пропуску «Ягодин» прикордонники пропустили понад 22 000 громадян, а якщо говорити за минулу добу – це 700 осіб. Такого значного збільшення пасажиропотоку ми не спостерігаємо", - розповіла речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів.



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