Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень





Про це у коментарі власкору Ігор Ващенюк.



«Стан цієї пацієнтки стабільний. Навіть є ознаки певного покращення. Але ще рано говорити про чітку тенденцію», - повідомив Ігор Ващенюк.



Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 квітня стан пацієнтки, яка лікувалася від пневмонії у Луцькій міській клінічній лікарні, і у якої підтвердився COVID-19, погіршився, тому її

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12.00 7 квітня стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на апараті штучної вентиляції легень, – стабільний.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА«Стан цієї пацієнтки стабільний. Навіть є ознаки певного покращення. Але ще рано говорити про чітку тенденцію», - повідомив Ігор Ващенюк.Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 квітня стан пацієнтки, яка лікувалася від пневмонії у Луцькій міській клінічній лікарні, і у якої підтвердився COVID-19, погіршився, тому її перевели на апарат штучної вентиляції легень до Волинської обласної інфекційної лікарні.

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