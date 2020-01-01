Розповіли про стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 16:10
Станом на 12.00 7 квітня стан хворої на коронавірус волинянки, яка перебуває на апараті штучної вентиляції легень, – стабільний.
Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.
«Стан цієї пацієнтки стабільний. Навіть є ознаки певного покращення. Але ще рано говорити про чітку тенденцію», - повідомив Ігор Ващенюк.
Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 квітня стан пацієнтки, яка лікувалася від пневмонії у Луцькій міській клінічній лікарні, і у якої підтвердився COVID-19, погіршився, тому її перевели на апарат штучної вентиляції легень до Волинської обласної інфекційної лікарні.
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Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.
«Стан цієї пацієнтки стабільний. Навіть є ознаки певного покращення. Але ще рано говорити про чітку тенденцію», - повідомив Ігор Ващенюк.
Нагадаємо, що у ніч з 5 на 6 квітня стан пацієнтки, яка лікувалася від пневмонії у Луцькій міській клінічній лікарні, і у якої підтвердився COVID-19, погіршився, тому її перевели на апарат штучної вентиляції легень до Волинської обласної інфекційної лікарні.
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