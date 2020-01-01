Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні
Сьогодні, 16:29
Відома українська дизайнерка, дружина футболіста Артема Федецького Юлія потрапила до лікарні.
Про це сама Федецька повідомила у своєму Instagram, - пише Вголос.
Юлія зазначила, що перенесла операцію і вже перебуває вдома, мріє випити кави із молоком.
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Про це сама Федецька повідомила у своєму Instagram, - пише Вголос.
Юлія зазначила, що перенесла операцію і вже перебуває вдома, мріє випити кави із молоком.
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Ну так, без малого мільйон)
А відома тим, що дружина футболіста Артема Федецького.