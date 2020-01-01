Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні

Артема Федецького Юлія потрапила до лікарні.



Про це сама Федецька повідомила у своєму Instagram, - пише



Юлія зазначила, що перенесла операцію і вже перебуває вдома, мріє випити кави із молоком.





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