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Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні

Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні
Відома українська дизайнерка, дружина футболіста Артема Федецького Юлія потрапила до лікарні.

Про це сама Федецька повідомила у своєму Instagram, - пише Вголос.

Юлія зазначила, що перенесла операцію і вже перебуває вдома, мріє випити кави із молоком.

Відома дизайнерка з Луцька потрапила до лікарні

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Теги: Юлія Федецька, лікарня
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Коментарі 2
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А кому і де вона "відома"? - Нехай одужує.
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"Уподобали karpinska_o і ще 391".
Ну так, без малого мільйон)
А відома тим, що дружина футболіста Артема Федецького.
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