Як в умовах карантину працює луцький ЦНАП. ВІДЕО





Про це розповіла директорка установи Лариса Карп’як, - пише

З її слів, кількість звернень громадян під час карантину зменшилася у 5 разів. При вході до ЦНАПу – скринька для паперових звернень громадян. У приміщенні – працівники у масках та рукавичках.



Зі слів охоронця, в приміщенні одночасно має перебувати не більше 10 відвідувачів. Лучанка Оксана Скубінська звернулася до Луцького ЦНАПУ, аби приватизувати земельну ділянку навколо дачного будинку. Каже, вирішила зайнятися цим під час карантину, адже з’явився вільний час.



“Я знайшла на сайт, взнала які документи потрібно для цього, графік роботи і прийшла. Отримала номерок і звернулася ”,- каже Оксана Скубінська.



Спілкування із відвідувачами можливе за допомогою електронної пошти та скайп-зв’язку, каже адміністраторка Олена Кравчук.



“4 працівники ЦНАПу знаходиться на дистанційній роботі, які можуть надавати консультації в режимі онлайн. Людям не обов’язково звертатися в ЦНАП для того, щоб отримати консультацію. Для цього можна зайти на нашу сторінку у ФБ, звернутися у месенджер і ми надамо всю необхідну інформацію. Також можна написати на портал електронних сервісів Волині. Там є теж консультант, який надає відповіді і там можна також взяти талон попереднього запису онлайн. Для того, щоб звернутися безпосередньо у зручний день та час”, - говорить Олена Кравчук.



На сьогодні більше 50 послуг можна отримати в онлайн-режимі, каже директорка ЦНАПу Лариса Карп’як: “Це і реєстрація фізичних осіб підприємців, і закриття підприємця. І отримання витягу ДЗК- онлайн можливо і довідка про підтвердження місця реєстрації. Але звичайно, якщо ми бачимо, що сьогодні звертаються до нас громадяни, які не вчиняли правочини протягом 30 років, а сьогодні їм вкрай треба вчиняти ту чи іншу дію. То і варто було б утриматись і побути вдома. Тому що ряд послуг є, де є необхідність присутності всієї родини. Це і діти, і люди поважного віку. То варто з такими послугами зачекати до завершення епідемії".



Зі слів керівниці установи, частина працівників на час карантину перебуває у відпустках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький ЦНАП в умовах карантину обмежив прийом відвідувачів. Відтак зменшилися години прийому, частину послуг надають дистанційно.Про це розповіла директорка установи, - пише Суспільне.

З її слів, кількість звернень громадян під час карантину зменшилася у 5 разів. При вході до ЦНАПу – скринька для паперових звернень громадян. У приміщенні – працівники у масках та рукавичках.Зі слів охоронця, в приміщенні одночасно має перебувати не більше 10 відвідувачів. Лучанказвернулася до Луцького ЦНАПУ, аби приватизувати земельну ділянку навколо дачного будинку. Каже, вирішила зайнятися цим під час карантину, адже з’явився вільний час.“Я знайшла на сайт, взнала які документи потрібно для цього, графік роботи і прийшла. Отримала номерок і звернулася ”,- каже Оксана Скубінська.Спілкування із відвідувачами можливе за допомогою електронної пошти та скайп-зв’язку, каже адміністраторка“4 працівники ЦНАПу знаходиться на дистанційній роботі, які можуть надавати консультації в режимі онлайн. Людям не обов’язково звертатися в ЦНАП для того, щоб отримати консультацію. Для цього можна зайти на нашу сторінку у ФБ, звернутися у месенджер і ми надамо всю необхідну інформацію. Також можна написати на портал електронних сервісів Волині. Там є теж консультант, який надає відповіді і там можна також взяти талон попереднього запису онлайн. Для того, щоб звернутися безпосередньо у зручний день та час”, - говорить Олена Кравчук.На сьогодні більше 50 послуг можна отримати в онлайн-режимі, каже директорка ЦНАПу Лариса Карп’як: “Це і реєстрація фізичних осіб підприємців, і закриття підприємця. І отримання витягу ДЗК- онлайн можливо і довідка про підтвердження місця реєстрації. Але звичайно, якщо ми бачимо, що сьогодні звертаються до нас громадяни, які не вчиняли правочини протягом 30 років, а сьогодні їм вкрай треба вчиняти ту чи іншу дію. То і варто було б утриматись і побути вдома. Тому що ряд послуг є, де є необхідність присутності всієї родини. Це і діти, і люди поважного віку. То варто з такими послугами зачекати до завершення епідемії".Зі слів керівниці установи, частина працівників на час карантину перебуває у відпустках.

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