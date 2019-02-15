У районі на Волині – новий голова суду
Сьогодні, 17:49
Обрали нову голову Ківерцівського районного суду у Волинської області.
За результатами таємного голосування головою Ківерцівського районного суду стала суддя Корецька Вікторія Віталіївна, - йдеться сайті районного суду.
Повідомляють, 6 квітня відбулися збори суддів Ківерцівського районного суду Волинської області, у зв’язку із закінченням 5 квітня 2020 року повноважень перебування на адміністративній посаді голови суду Костюкевича Олександра Костянтиновича.
Відповідно до статі 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За результатами таємного голосування головою Ківерцівського районного суду стала суддя Корецька Вікторія Віталіївна, - йдеться сайті районного суду.
Повідомляють, 6 квітня відбулися збори суддів Ківерцівського районного суду Волинської області, у зв’язку із закінченням 5 квітня 2020 року повноважень перебування на адміністративній посаді голови суду Костюкевича Олександра Костянтиновича.
Відповідно до статі 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині – новий голова суду
Сьогодні, 17:49
Як у храмах ПЦУ на Волині святитимуть вербу
Сьогодні, 17:21