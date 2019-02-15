У районі на Волині – новий голова суду





За результатами таємного голосування головою Ківерцівського районного суду стала суддя Корецька Вікторія Віталіївна, - йдеться



Повідомляють, 6 квітня відбулися збори суддів Ківерцівського районного суду Волинської області, у зв’язку із закінченням 5 квітня 2020 року повноважень перебування на адміністративній посаді голови суду Костюкевича Олександра Костянтиновича.



Відповідно до статі 20 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.





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