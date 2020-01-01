У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, станом на 7 квітня серед 34 хворих на COVID-19 у Волинській області - 20 медиків, а це майже 59%.



Рішення розглядатимуть 8 квітня на позачерговій сесії Луцької міської ради.



Ця програма буде полягати в тому, що у разі захворювання працівника лікувального закладу на COVID-19 його лікування буде оплачуватися з міського бюджету у розмірі:

- до 10 тис грн - легка та середньої тяжкості форма захворювання,

- до 20 тис грн - важка форма захворювання.



"Ми не можемо зволікати і чекати, коли медикаменти для лікування COVID-19 передадуть централізовано, адже коли і як точно це відбудеться, поки невідомо.



Люди, які сьогодні перебувають в авангарді боротьби з коронавірусом виконують особливо важливу роботу, піддають себе ризику та підвищеній небезпеці, а тому повинні бути захищені і знати, що у разі захворювання на COVID-19 місто подбає за їх лікування", - підрезюмував радник мера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку пропонують запровадити механізм "страхування" працівників усіх лікувальних закладів міста, зазначають, і міського, і обласного підпорядкування, у разі їх захворювання на COVID-19.Про це повідомив радник міського головина своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, станом на 7 квітня серед 34 хворих- 20 медиків, а це майже 59%.Рішення розглядатимуть 8 квітня на позачерговій сесії Луцької міської ради.Ця програма буде полягати в тому, що у разі захворювання працівника лікувального закладу на COVID-19 його лікування буде оплачуватися з міського бюджету у розмірі:- до 10 тис грн - легка та середньої тяжкості форма захворювання,- до 20 тис грн - важка форма захворювання."Ми не можемо зволікати і чекати, коли медикаменти для лікування COVID-19 передадуть централізовано, адже коли і як точно це відбудеться, поки невідомо.Люди, які сьогодні перебувають в авангарді боротьби з коронавірусом виконують особливо важливу роботу, піддають себе ризику та підвищеній небезпеці, а тому повинні бути захищені і знати, що у разі захворювання на COVID-19 місто подбає за їх лікування", - підрезюмував радник мера.

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