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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу

У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу
У Луцьку пропонують запровадити механізм "страхування" працівників усіх лікувальних закладів міста, зазначають, і міського, і обласного підпорядкування, у разі їх захворювання на COVID-19.

Про це повідомив радник міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, станом на 7 квітня серед 34 хворих на COVID-19 у Волинській області - 20 медиків, а це майже 59%.

Рішення розглядатимуть 8 квітня на позачерговій сесії Луцької міської ради.

Ця програма буде полягати в тому, що у разі захворювання працівника лікувального закладу на COVID-19 його лікування буде оплачуватися з міського бюджету у розмірі:
- до 10 тис грн - легка та середньої тяжкості форма захворювання,
- до 20 тис грн - важка форма захворювання.

"Ми не можемо зволікати і чекати, коли медикаменти для лікування COVID-19 передадуть централізовано, адже коли і як точно це відбудеться, поки невідомо.

Люди, які сьогодні перебувають в авангарді боротьби з коронавірусом виконують особливо важливу роботу, піддають себе ризику та підвищеній небезпеці, а тому повинні бути захищені і знати, що у разі захворювання на COVID-19 місто подбає за їх лікування", - підрезюмував радник мера.

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Теги: Луцьк, страхування медиків, оплата лікування
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