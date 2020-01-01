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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19

Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
Лікарка з Луцька Софія поїхала до Італії в складі 20 українських медиків надавати допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Про це в Instagram повідомила вчителька німецької мови Мар’яна Салівончик, пише "Район.Луцьк".

«Отак от, викладаєш німецьку для звичайних людей, а виявляється – для справжніх Героїв. На фото – луцька лікарка, яка у складі 20 українських медиків полетіла допомагати італійським колегам у регіон Мараке», – зауважила Мар’яна Салівончик.

Вчителька написала: «Скажи «дякую» Софії та іншим лікарям! А я передам».

Нагадаємо, 20 лікарів полетіли в Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також повідомляв, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

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Теги: Луцьк, коронавірус, Італія, лікарка
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Коментарі 1
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Усе вірно, молодець.
Декілька уточнень:
Допомагати можна і потрібно, насамперед, своїм
Ця «волонтерська гуманітарна допомога» в Вталіі оплачується державою в еквіваленті 2000 eur на одну особу-лікаря.
Ну, а тепер, давайте про героїзм...
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