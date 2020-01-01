Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
Сьогодні, 19:19
Лікарка з Луцька Софія поїхала до Італії в складі 20 українських медиків надавати допомогу у боротьбі з коронавірусом.
Про це в Instagram повідомила вчителька німецької мови Мар’яна Салівончик, пише "Район.Луцьк".
«Отак от, викладаєш німецьку для звичайних людей, а виявляється – для справжніх Героїв. На фото – луцька лікарка, яка у складі 20 українських медиків полетіла допомагати італійським колегам у регіон Мараке», – зауважила Мар’яна Салівончик.
Вчителька написала: «Скажи «дякую» Софії та іншим лікарям! А я передам».
Нагадаємо, 20 лікарів полетіли в Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також повідомляв, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це в Instagram повідомила вчителька німецької мови Мар’яна Салівончик, пише "Район.Луцьк".
«Отак от, викладаєш німецьку для звичайних людей, а виявляється – для справжніх Героїв. На фото – луцька лікарка, яка у складі 20 українських медиків полетіла допомагати італійським колегам у регіон Мараке», – зауважила Мар’яна Салівончик.
Вчителька написала: «Скажи «дякую» Софії та іншим лікарям! А я передам».
Нагадаємо, 20 лікарів полетіли в Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також повідомляв, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу
Сьогодні, 18:20
Коментарі 1
Останні новини
В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 19:50
Лікар-гінеколог з Луцька розповіла про інтимне омолодження жінок
Сьогодні, 19:41
Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
Сьогодні, 19:19
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня
Сьогодні, 19:00
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Декілька уточнень:
Допомагати можна і потрібно, насамперед, своїм
Ця «волонтерська гуманітарна допомога» в Вталіі оплачується державою в еквіваленті 2000 eur на одну особу-лікаря.
Ну, а тепер, давайте про героїзм...