Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19

Софія поїхала до Італії в складі 20 українських медиків надавати допомогу у боротьбі з коронавірусом.



Про це в Instagram повідомила вчителька німецької мови Мар’яна Салівончик, пише



«Отак от, викладаєш німецьку для звичайних людей, а виявляється – для справжніх Героїв. На фото – луцька лікарка, яка у складі 20 українських медиків полетіла допомагати італійським колегам у регіон Мараке», – зауважила Мар’яна Салівончик.



Вчителька написала: «Скажи «дякую» Софії та іншим лікарям! А я передам».



Нагадаємо, 20 лікарів полетіли в Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко також повідомляв, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарка з Луцькапоїхала до Італії в складі 20 українських медиків надавати допомогу у боротьбі з коронавірусом.Про це в Instagram повідомила вчителька німецької мови, пише "Район.Луцьк". «Отак от, викладаєш німецьку для звичайних людей, а виявляється – для справжніх Героїв. На фото – луцька лікарка, яка у складі 20 українських медиків полетіла допомагати італійським колегам у регіон Мараке», – зауважила Мар’яна Салівончик.Вчителька написала: «Скажи «дякую» Софії та іншим лікарям! А я передам».Нагадаємо, 20 лікарів полетіли в Італію для надання медичної допомоги лікарям у боротьбі з коронавірусом 4 квітня. Головний санітарний лікар Українитакож повідомляв, що лікарі їдуть не лише на допомогу, а й для того, щоб перейняти досвід лікування коронавірусної інфекції.

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