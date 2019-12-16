В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування
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Учасник Антитерористичної операції з села Копачівка Рожищенського району 50-річний Микола Гавор потребує фінансової допомоги небайдужих на лікування.
Про це повідомляє "Район.Рожище".
Нещодавно у чоловіка діагностували онкологічне захворювання шлунка. На лікування треба зібрати 50 тисяч гривень, які для сім'ї є непідйомною сумою. Лікуватися чоловік буде у Волинському обласному медичному центрі онкології Волинської обласної ради.
Микола захищав суверенітет України на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.
Усі, хто має можливість допомогти, можуть перераховувати кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7427 0347 0462 (Гавор Микола Іванович). Телефон чоловіка – 050 631 72 17.
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Про це повідомляє "Район.Рожище".
Нещодавно у чоловіка діагностували онкологічне захворювання шлунка. На лікування треба зібрати 50 тисяч гривень, які для сім'ї є непідйомною сумою. Лікуватися чоловік буде у Волинському обласному медичному центрі онкології Волинської обласної ради.
Микола захищав суверенітет України на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.
Усі, хто має можливість допомогти, можуть перераховувати кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7427 0347 0462 (Гавор Микола Іванович). Телефон чоловіка – 050 631 72 17.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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