В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування

Микола Гавор потребує фінансової допомоги небайдужих на лікування.



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Нещодавно у чоловіка діагностували онкологічне захворювання шлунка. На лікування треба зібрати 50 тисяч гривень, які для сім'ї є непідйомною сумою. Лікуватися чоловік буде у Волинському обласному медичному центрі онкології Волинської обласної ради.



Микола захищав суверенітет України на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.



Усі, хто має можливість допомогти, можуть перераховувати кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7427 0347 0462 (Гавор Микола Іванович). Телефон чоловіка – 050 631 72 17.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учасник Антитерористичної операції з села Копачівка Рожищенського району 50-річнийпотребує фінансової допомоги небайдужих на лікування.Про це повідомляє "Район.Рожище". Нещодавно у чоловіка діагностували онкологічне захворювання шлунка. На лікування треба зібрати 50 тисяч гривень, які для сім'ї є непідйомною сумою. Лікуватися чоловік буде у Волинському обласному медичному центрі онкології Волинської обласної ради.Микола захищав суверенітет України на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.Усі, хто має можливість допомогти, можуть перераховувати кошти на номер картки ПриватБанку. Телефон чоловіка –

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