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В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування

В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування
Учасник Антитерористичної операції з села Копачівка Рожищенського району 50-річний Микола Гавор потребує фінансової допомоги небайдужих на лікування.

Про це повідомляє "Район.Рожище".

Нещодавно у чоловіка діагностували онкологічне захворювання шлунка. На лікування треба зібрати 50 тисяч гривень, які для сім'ї є непідйомною сумою. Лікуватися чоловік буде у Волинському обласному медичному центрі онкології Волинської обласної ради.

Микола захищав суверенітет України на Сході України у 2014-2015 роках, був мобілізованим.

Усі, хто має можливість допомогти, можуть перераховувати кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7427 0347 0462 (Гавор Микола Іванович). Телефон чоловіка – 050 631 72 17.

В учасника АТО з Волині виявили рак: потрібні кошти на лікування

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Теги: допомога, учасник АТО, рак, кошти
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