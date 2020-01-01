Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 16-21° тепла.
У Луцьку також очікується прогнозується мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 1-3°, вдень 18-20° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 16-21° тепла.
У Луцьку також очікується прогнозується мінлива хмарність, без опадiв. Вiтер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 1-3°, вдень 18-20° тепла.
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