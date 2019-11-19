Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО





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Нині на Сході країни перебуває 20 поліцейських з цього легендарного спецпідрозділу. На Великодні свята вони мали повернутись додому, однак через карантинні обмеження нестимуть далі службу там, у найзапеклішій точці держави.



Збір продуктів для бійців вирішив організувати заступник командира роти ТОР УПП у Волинській області Олег Булатов. Чоловік сам ніс службу у роті "Світязь", пройшов бій під Іловайськом та інші бої. Він постійно спілкується з побратимами, знає їхні потреби.



Працівники управління в лічені дні зібрали овочі, консервацію, хлібобулочні вироби, печиво, соки, каву, чай та інші необхідні продукти, аби хоч трохи підтримати колег.



Командир роти "Світязь" В’ячеслав Моніч повідомив, що автомобіль з провіантом відправиться на Схід уже цієї п’ятниці.





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