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Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО

Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО
Патрульні Волинської області передали бійцям роти "Світязь" продукти першої необхідності.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.

Нині на Сході країни перебуває 20 поліцейських з цього легендарного спецпідрозділу. На Великодні свята вони мали повернутись додому, однак через карантинні обмеження нестимуть далі службу там, у найзапеклішій точці держави.

Збір продуктів для бійців вирішив організувати заступник командира роти ТОР УПП у Волинській області Олег Булатов. Чоловік сам ніс службу у роті "Світязь", пройшов бій під Іловайськом та інші бої. Він постійно спілкується з побратимами, знає їхні потреби.

Працівники управління в лічені дні зібрали овочі, консервацію, хлібобулочні вироби, печиво, соки, каву, чай та інші необхідні продукти, аби хоч трохи підтримати колег.

Командир роти "Світязь" В’ячеслав Моніч повідомив, що автомобіль з провіантом відправиться на Схід уже цієї п’ятниці.

Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО
Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО
Бійцям легендарної роти «Світязь» передали на Схід продукти першої необхідності. ФОТО

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Теги: патрульна поліція, Схід, допомога, легендарна рота
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