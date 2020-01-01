У Луцьку лабораторні тести на коронавірус планують робити цілодобово
Сьогодні, 20:15
Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України готується працювати цілодобово.
Про це стало відомо 7 квітня під час засідання оперативного штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Волинській області, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зараз там облаштовують відпочинкову зону для вірусологів, які позмінно проводитимуть лабораторні аналізи на виявлення коронавірусної інфекції у зразках, які надсилатимуть з усієї області.
За словами керівника робіт оперативного штабу, заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, працівники вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру працюють на межі своїх можливостей. Лише з 6 квітня вони провели 140 тестів методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19.
«Найближчим часом ми прогнозуємо надходження більшої кількості зразків біоматеріалів ймовірних хворих, тому плануємо, що лабораторія працюватиме цілодобово. Щоб пришвидшити процес тестування, до кінця тижня у користування лабораторному центру передадуть ще один апарат із дитячої обласної лікарні», - повідомила посадовиця.
Нагадаємо, 6 квітня в області перебували експерти Міністерства охорони здоров’я України з питань молекулярної лабораторної діагностики SARS—COV-2, які позитивно оцінили потужності вірусологічної лабораторії Волинського обласного лабораторного центру та поділилися досвідом світових практик щодо нових технологій проведення ПЛР-досліджень.
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Про це стало відомо 7 квітня під час засідання оперативного штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Волинській області, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
Зараз там облаштовують відпочинкову зону для вірусологів, які позмінно проводитимуть лабораторні аналізи на виявлення коронавірусної інфекції у зразках, які надсилатимуть з усієї області.
За словами керівника робіт оперативного штабу, заступниці голови Волинської ОДА Тетяни Щербак, працівники вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру працюють на межі своїх можливостей. Лише з 6 квітня вони провели 140 тестів методом полімеразної ланцюгової реакції на виявлення РНК вірусу COVID-19.
«Найближчим часом ми прогнозуємо надходження більшої кількості зразків біоматеріалів ймовірних хворих, тому плануємо, що лабораторія працюватиме цілодобово. Щоб пришвидшити процес тестування, до кінця тижня у користування лабораторному центру передадуть ще один апарат із дитячої обласної лікарні», - повідомила посадовиця.
Нагадаємо, 6 квітня в області перебували експерти Міністерства охорони здоров’я України з питань молекулярної лабораторної діагностики SARS—COV-2, які позитивно оцінили потужності вірусологічної лабораторії Волинського обласного лабораторного центру та поділилися досвідом світових практик щодо нових технологій проведення ПЛР-досліджень.
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