На Волині осіб, які не дотримуються самоізоляції, чекає примусова обсервація





Таке рішення 7 квітня прийняли учасники засідання оперативного штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Волинській області, -



Зазначають, для цього достатньо буде двох попереджень з боку правоохоронців.



Заступниця голови Волинської облдержадміністрації та керівник робіт оперативного штабу Тетяна Щербак наголосила, що до таких дій змушені вдатися правоохоронці, аби запобігти швидкому поширенню небезпечного захворювання в межах області.



«Поведінка осіб, які уникають самоізоляції та наражають на небезпеку односельців, не лише обурює, а й створює соціальну напругу серед волинян. Поліція в обов’язковому порядку перевіряє усіх, хто перетнув кордон та підписав зобов’язання дотримуватись самоізоляції. Усіх, хто умисно вказав неправдиві дані та не перебуває за вказаною адресою, зараз розшукують правоохоронці», - резюмувала Тетяна Щербак.



Головне фото - ілюстративне.

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