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На Волині осіб, які не дотримуються самоізоляції, чекає примусова обсервація

На Волині осіб, які не дотримуються самоізоляції, чекає примусова обсервація
Осіб, які прибули на Волинь з-за кордону та не дотримуються добровільної самоізоляції, відправлятимуть на обсервацію примусово.

Таке рішення 7 квітня прийняли учасники засідання оперативного штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у Волинській області, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

Зазначають, для цього достатньо буде двох попереджень з боку правоохоронців.

Заступниця голови Волинської облдержадміністрації та керівник робіт оперативного штабу Тетяна Щербак наголосила, що до таких дій змушені вдатися правоохоронці, аби запобігти швидкому поширенню небезпечного захворювання в межах області.

«Поведінка осіб, які уникають самоізоляції та наражають на небезпеку односельців, не лише обурює, а й створює соціальну напругу серед волинян. Поліція в обов’язковому порядку перевіряє усіх, хто перетнув кордон та підписав зобов’язання дотримуватись самоізоляції. Усіх, хто умисно вказав неправдиві дані та не перебуває за вказаною адресою, зараз розшукують правоохоронці», - резюмувала Тетяна Щербак.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, обсервація, самоізоляція, порушники
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