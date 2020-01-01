У Нововолинську – пожежа поблизу шахти





Загорілися дерев’яні палети, розповіли очевидці. Окрім того, вогонь перекинувся на приміщення, в якому зберігалася побутова техніка, -



Як повідомили рятувальники, займання сталося через підпал сухої трави поблизу.



На місці працювало 5 машин пожежників. Окрім нововолинських рятувальників у ліквідації вогнища були задіяні бригади з Володимира-Волинського та Іванич.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7-го квітня у Нововолинську виникла пожежа на території приватного підприємства неподалік колишньої 3-ї шахти.Загорілися дерев’яні палети, розповіли очевидці. Окрім того, вогонь перекинувся на приміщення, в якому зберігалася побутова техніка, - пише БУГ.Як повідомили рятувальники, займання сталося через підпал сухої трави поблизу.На місці працювало 5 машин пожежників. Окрім нововолинських рятувальників у ліквідації вогнища були задіяні бригади з Володимира-Волинського та Іванич.

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