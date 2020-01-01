У Нововолинську – пожежа поблизу шахти
Сьогодні, 22:12
7-го квітня у Нововолинську виникла пожежа на території приватного підприємства неподалік колишньої 3-ї шахти.
Загорілися дерев’яні палети, розповіли очевидці. Окрім того, вогонь перекинувся на приміщення, в якому зберігалася побутова техніка, - пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, займання сталося через підпал сухої трави поблизу.
На місці працювало 5 машин пожежників. Окрім нововолинських рятувальників у ліквідації вогнища були задіяні бригади з Володимира-Волинського та Іванич.
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Загорілися дерев’яні палети, розповіли очевидці. Окрім того, вогонь перекинувся на приміщення, в якому зберігалася побутова техніка, - пише БУГ.
Як повідомили рятувальники, займання сталося через підпал сухої трави поблизу.
На місці працювало 5 машин пожежників. Окрім нововолинських рятувальників у ліквідації вогнища були задіяні бригади з Володимира-Волинського та Іванич.
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