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У Нововолинську – пожежа поблизу шахти

У Нововолинську – пожежа поблизу шахти
7-го квітня у Нововолинську виникла пожежа на території приватного підприємства неподалік колишньої 3-ї шахти.

Загорілися дерев’яні палети, розповіли очевидці. Окрім того, вогонь перекинувся на приміщення, в якому зберігалася побутова техніка, - пише БУГ.

Як повідомили рятувальники, займання сталося через підпал сухої трави поблизу.

На місці працювало 5 машин пожежників. Окрім нововолинських рятувальників у ліквідації вогнища були задіяні бригади з Володимира-Волинського та Іванич.




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Теги: нововолинськ, шахта, пожежа
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