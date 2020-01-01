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Що таке карантин: думки маленьких волинян

Що таке карантин: думки маленьких волинян
Журналісти БУГу, незважаючи на пандемію COVID-19, працюють та знаходять інші цікаві теми, а головне – позитивні. Вони підготували кілька серій нового «карантинного» проекту.

Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська, Володимира-Волинського та Іваничівського району, - пише БУГ.

Що таке карантин, що таке коронавірус, що робити щоб не захворіти? Дітки відповіли на дорослі запитання.

У першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.


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Теги: діти, карантин
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