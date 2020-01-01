Що таке карантин: думки маленьких волинян





Допомогли нам мами з дітками з Нововолинська, Володимира-Волинського та Іваничівського району, -



Що таке карантин, що таке коронавірус, що робити щоб не захворіти? Дітки відповіли на дорослі запитання.



У першому випуску малеча поділилася думками про карантин і спробувала дати йому визначення.





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